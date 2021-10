La Juventus si sta organizzando in vista della prossima partita contro la Roma di Josè Mourinho. Massimiliano Allegri avrà a disposizione per il 17 ottobre 2021 Paulo Dybala ma non potrà contare invece su Morata, lo spagnolo dovrebbe rientrare per la sfida con l' Inter.

Il punto in casa Juventus sugli infortunati per la sfida contro la Roma di Josè Mourinho

Dopo la pausa per le nazionali, il campionato riprende e per la Juventus all'Alianz Stadium arriverà la Roma di Josè Mourinho. La sfida valida per l' ottava giornata del campionato di Serie A Tim 2021/2022 si giocherà domenica 17 ottobre alle 20:45.

Sono diversi i problemi per Allegri, in special modo a centrocampo: Rabiot è risultato positivo al Covid-19 e salterà sicuramente la prossima sfida, in dubbio anche McKennie, l'americano ha avuto un problema muscolare e potrebbe non essere a disposizione per la Roma. Buone notizie invece sul fronte Arthur, il brasiliano ha giocato per sessanta minuti l'amichevole contro l'Alessandria facendo una ottima impressione. Stesso discorso vale per Kaio Jorge, l'attaccante si è reso pericoloso in più occasioni. Da valutare infine le condizioni degli azzurri, quelle di Chiellini ad esempio e di Chiesa i più utilizzati durante le gare contro Spagna e Belgio. Da capire le situazioni relative a Paulo Dybala è Alvaro Morata.

Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus contro la Roma: Sczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Locatelli, Arthur, Bentancur, Chiesa, Kean. Possibilità dal primo minuto per Arthur date le assenze di Rabiot e McKennie. In attacco confermato Chiesa con Kean.

Tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modi per quanto riguarda Paulo Dybala, l'attaccante argentino dovrebbe essere pronto per la ripresa del campionato e rientrare tra i convocati per la gara contro la Roma.

Più complesso invece il discorso riguardo ad Alvaro Morata, lo spagnolo è ancora lontano nel recuperare e potrebbe tornare in vista della sfida contro l' Inter.

Juventus, si segue Vlahovic in attacco e Pogba a centrocampo

Dal Galles arrivano le accuse di Ramsey, il centrocampista ribadisce che alla Juventus non lo sanno gestire come in nazionale.

A gennaio si sta valutando una sua possibile cessione, su di lui ci sono diverse squadre della Premier, in particolare il Newcastle, il club più interessato.

Quasi difficile il ritorno di Paul Pogba ma non è del tutto chiusa la porta, in estate infatti ci potrebbero essere delle possibilità concrete che l'operazione possa avviarsi il centrocampista francese, ha detto che si sente ancora con i suoi vecchi compagni.

Secondo quanto riportato dai vari siti web sportivi, non è da escludere l' interesse della Juventus per Vlahovic, l' attaccante della Fiorentina, potrebbe essere l' uomo giusto. Difficile però convincere Commisso, il patron viola vuole almeno una cifra non inferiore ai novanta milioni di euro, troppi per le casse bianconere. È probabile che possa essere utilizzata una contropartita tecnica, si sta facendo il nome di Moise Kean.