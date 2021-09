La Juventus nelle ultime due stagioni ha acquistato giovani di qualità. L'obiettivo della società bianconera è costruire una rosa per il presente e per il futuro, cercando di crescere i giovani anche alla Continassa. L'under 23 bianconera è stata ideata anche per questo, non è un caso che nella seconda squadra della Juventus siano stati valorizzati giocatori come Dragusin, Fagioli e Ranocchia, in prestito rispettivamente alla Sampdoria, Cremonese e Vicenza. Nel recente Calciomercato estivo invece per la prima squadra sono arrivati il centrocampista Manuel Locatelli e le punte Kaio Jorge e Moise Kean.

Il nazionale italiano è un classe 2000 ed è la prima alternativa ad Alvaro Morata.

A proposito di 21enni, la società bianconera starebbe seguendo due giocatori coetanei di Kean. Ci si riferisce a Aurelien Tchouameni e a Mikkel Damsgaard. Il centrocampista danese da due stagioni gioca nella Sampdoria e anche all'Europeo ha dimostrato tutte le sue qualità. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare nei prossimi mesi nel caso in cui il giocatore dovesse confermarsi nel campionato italiano. La Juventus potrebbe offrire una somma cash e giocatori per il centrocampista danese.

Il difensore Rugani possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Damsgaard

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Mikkel Damsgaard la prossima stagione. Il centrocampista danese piace alla società bianconera perché può giocare su entrambe le fasce del centrocampo ma anche per la giovane età.

E' un classe 2000 ed attualmente ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Somma importante che però la Juventus potrebbe attutire con l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Potrebbe trasferirsi a Genova il difensore Daniele Rugani, che ha raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione. Considerando che la difesa della Sampdoria è formata da giocatori di esperienza, l'acquisto del 27enne toscano potrebbe essere ideale anche per ringiovanirla.

Possibile il prestito di uno fra McKennie e Kulusesvski per l'acquisto di Damsgaard

Altro nome che potrebbe essere inserito nella trattativa di mercato è quello di Weston McKennie, l'americano però si trasferirebbe in prestito alla Sampdoria. L'alternativa all'ex Schalke 04 potrebbe essere Dejan Kulusevski, che nella società ligure ritroverebbe il tecnico che lo ha valorizzato nel Parma: ci si riferisce a Roberto D'Aversa. La Juventus la prossima stagione potrebbe rinforzare il settore avanzato con un altro 21enne. Piace la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.