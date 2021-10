In questi giorni, la Juventus si gode i buoni risultati del campo. Massimiliano Allegri ha ritrovato la solidità della sua squadra a contro Chelsea e Torino sono arrivate due vittorie importanti. Dunque, il tecnico livornese ha trovato il giusto assetto, ma chiaramente nelle prossime sessioni di mercato potrebbe esserci qualche movimento per provare a rinforzare la squadra. Uno dei nomi che ciclicamente viene accostato alla Juventus è quello di Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio piace da molto tempo ai dirigenti bianconeri. Qualora Cherubini dovesse decidere di farsi avanti concretamente per Milinkovic Savic potrebbe decidere di offrire in cambio delle contropartite tecniche.

Due nomi che potrebbero essere sacrificati per arrivare a Milinkovic Savic sono quelli di Weston McKennie e Luca Pellegrini.

McKennie non sta convincendo

In queste settimane, Massimiliano Allegri ha dato alcune chance a Weston McKennie. Ma l'americano per il momento non ha dato le risposte sperate. Infatti, anche nel match contro il Torino McKennie è stato uno dei peggiori in campo. Il numero 14 juventino si è anche trovato in posizione buona per poter segnare, ma ha sbagliato in maniera piuttosto netta. Per questo motivo, non è da escludere che a gennaio possa partire. Anche Luca Pellegrini è uno di quei giocatori a rischio cessione. Il numero 17 juventino fino ad ora ha giocato veramente poco perciò a gennaio potrebbe chiedere la cessione.

La Juventus godrà di alcuni giorni di riposo

Nei prossimi giorni la Juventus non avrà a disposizione molti dei suoi giocatori che saranno impegnati in nazionale. Tra questi ci sarà anche Weston McKennie. Oltre, all'americano mancheranno anche Szczesny, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Kean, de Ligt, Rabiot, Kulusevski, Ramsey, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur.

Mentre alla Continassa resteranno Dybala, Arthur, Kaio Jorge, Morata, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, Perin e Pinsoglio. Ovviamente il numero 10 juventino e il bomber spagnolo dovranno recuperare dai rispettivi infortuni. La speranza è che possano rientrare entrambi per il match del 17 ottobre contro la Roma. Dybala dovrebbe farcela, mentre Morata più probabilmente dovrebbe tornare per la gara contro l'Inter.

In ogni caso i giocatori della Juventus godranno di tre giorni di riposo e la ripresa è fissata per mercoledì 6 ottobre. L'allenamento è fissato per il pomeriggio. In questi giorni è possibile che Massimiliano Allegri fissi anche una partita amichevole che possa servire ad Arthur per ritrovare la condizione fisica dopo l'intervento per rimuovere la calcificazione alla gamba.