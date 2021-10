La Juventus, negli ultimi anni, ha spesso dovuto rinunciare ad Aaron Ramsey. Il giocatore si infortuna di sovente e i vari allenatori bianconeri non hanno mai potuto contare su di lui con continuità. Il paradosso, però, è che Ramsey in nazionale rinasce. Inoltre, il numero 8 juventino guadagna 8 milioni a stagione e questo per la Juventus è un peso. I bianconeri nelle ultime due stagioni e mezzo hanno versato a Ramsey 18.867 mila euro per ogni minuto giocato. Infatti, il gallese con Sarri ha disputato 1384' mentre con Pirlo è stato in campo per 1543 minuti.

In questo inizio stagione il numero 8 juventino è stato in campo solo 106' minuti. Il rapporto tra minuti giocati e lo stipendio che il giocatore percepisce non conviene di certo alle casse della Juventus. Per questo motivo la sensazione è che a gennaio la società piemontese possa cercare una soluzione per Ramsey.

Ramsey è in nazionale

In questi giorni Aaron Ramsey non è alla Continassa nonostante sabato 2 ottobre non fosse a disposizione per il derby contro il Torino. Questo ha fatto arrabbiare i tifosi della Juventus che non capiscono perché il giocatore in nazionale sia quasi sempre a disposizione mentre con il club il suo utilizzo sia legato a diversi infortuni. Ramsey probabilmente a gennaio sarà uno di quei calciatori a cui Cherubini cercherà una nuova collocazione.

Chiaramente una sua uscita consentirebbe alla Juventus di risparmiare gli 8 milioni di stipendio. Infatti, Ramsey guadagna 7 milioni più 1 di bonus.

Mentre il gallese rischia la cessione c'è chi invece potrebbe proseguire la sua avventura a Torino. Infatti, Federico Bernardeschi è in scadenza di contratto nel 2022, ma la Juventus potrebbe valutare di proporgli un prolungamento.

Chiaramente il rendimento del numero 20 juventino dovrebbe essere quello delle ultime settimane e inoltre dovrebbe abbassarsi un po' l'ingaggio. Al momento, Bernardeschi guadagna 4 milioni ma se decidesse di accettare uno stipendio più basso per stare nei nuovi parametri del club allora il rinnovo potrebbe andare a buon fine.

La Juventus lavora senza i nazionali

In questi giorni, molti giocatori della Juventus sono in nazionale. Tra questi ci sono anche Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Il secondo, però, a breve sarà di nuovo al JTC visto che domenica 10 ottobre esaurirà i suoi impegni con l'Italia. Oltre a lui rientreranno anche Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Moise Kean. Mentre Leonardo Bonucci ha già lasciato il ritiro dell'Italia per tornare a Torino. Il numero 19 juventino è rientrato alla base poiché nel match contro la Spagna è stato espulso. Dunque, Bonucci riprenderà a lavorare alla Continassa. Inoltre, sabato 9 ottobre, i bianconeri disputeranno una sfida amichevole contro l'Alessandria, questo servirà ad alcuni giocatori bianconeri per ritrovare la condizione fisica.