Dopo la sosta per le nazionali ripartirà il campionato di Serie A: domenica 17 ottobre la Juventus giocherà contro la Roma. Intanto in questi giorni mister Massimiliano Allegri alla Continassa sta lavorando con pochi uomini a disposizione, visto che la maggior parte dei giocatori sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

Al lavoro per la sfida contro la Roma, Allegri senza i nazionali

La Juventus si sta preparando per la ripresa del campionato, all'Allianz Stadium arriverà la Roma di Josè Mourinho.

Paulo Dybala e Alvaro Morata stanno cercando di recuperare la forma dopo i rispettivi infortuni.

L'attaccante argentino dovrebbe farcela per essere tra i convocati per la gara con la Roma, più complicata invece la situazione di Morata, lo spagnolo è probabile che rientri per la partita contro l'Inter della settimana successiva.

Dopo la vittoria nel derby contro il Torino (grazie alla rete segnata nel finale da Manuel Locatelli) i bianconeri dovranno superare il difficile esame romanista. La squadra di Mourinho non avrà a disposizione il difensore Smalling, al suo posto dovrebbe giocare Ibanez.

Juventus-Roma solo per gli abbonati a Dazn, domenica 17 ottobre

La sfida valida per l'ottava giornata del campionato della Serie A Tim 2021/2022 tra la Juventus e la Roma si giocherà domenica 17 ottobre all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45, sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Già prima del match ci saranno ampi collegamenti dallo stadio. Nel post gara ci saranno gli highlights, i commenti degli opinionisti, le interviste ai protagonisti e saranno rivisti gli eventuali episodi da moviola.

La probabile formazione della Juventus

A livello di formazione, la Juventus dovrebbe confermare sostanzialmente quella che ha battuto il Torino. Tra i pali quindi dovrebbe essere confermato il polacco Sczcesny, che nelle ultime settimane pare avere ritrovato la giusta condizione mentale e fisica.

In difesa possibile turno di riposo per Chiellini e spazio alla coppia composta da Bonucci-De Ligt. Sulle corsie esterne spazio a Danilo e Alex Sandro. A centrocampo non dovrebbero esserci particolari novità: Locatelli in cabina di regia con Rabiot e Bentancur a completare il reparto. Mentre in avanti probabilmente Keanaffiancherà Chiesa.

Ecco i probabili titolari della Juventus che dovrebbero partire dall'inizio contro la Roma: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Betancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean.