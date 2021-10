La Juventus utilizzerà la pausa per le nazionali per recuperare dal punto di vista fisico i giocatori che hanno raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione. In particolar modo chi ha subito un infortunio, ci si riferisce soprattutto ad Arthur Melo e Kaio Jorge, che sono già stati convocati per l'ultimo match di campionato prima della pausa contro il Torino. La punta ha anche giocato gli ultimi minuti, ricevendo gli elogi del tecnico Massimiliano Allegri. Chi sta deludendo in queste prime partite della stagione è sicuramente il centrocampista Weston McKennie, per il quale si parla di una cessione al West Ham nei prossimi mesi.

Altro giocatore che potrebbe partire già a gennaio è Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese non ha mai inciso ogni volta che è stato schierato dal tecnico Massimiliano Allegri. Saranno decisivi questi mesi che precedono il mercato di gennaio. Se però dovesse arrivare un'offerta importante, lo svedese potrebbe comunque partire. Si parla di una possibile offerta da 40 milioni di euro da parte del Tottenham. Tale somma potrebbe essere utile per arrivare a Dusan Vlahovic.

La Juventus potrebbe cedere Kulusevski per agevolare l'arrivo di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Dejan Kulusevski a gennaio. Una cessione che agevolerebbe l'eventuale acquisto di Dusan Vlahovic.

La Fiorentina ha recentemente ufficializzato la volontà del giocatore di non prolungare il suo contratto con la società toscana. Il presidente Commisso gli avrebbe offerto circa 4 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026 con l'inserimento di una clausola rescissoria. Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina a prezzo vantaggioso già a gennaio, magari con il pagamento di una somma da circa 40 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di altre società oltre la Juventus. Si tratta di Atletico Madrid e Manchester City. La società spagnola avrebbe provato ad acquistarlo già nel recente Calciomercato estivo, ma alla fine Vlahovic ha deciso di rimanere nella società toscana.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi acquistare Dusan Vlahovic nel 2022.

La società bianconera starebbe valutando un investimento importante anche a centrocampo. Serve infatti un mediano di qualità, che sappia garantire equilibrio e impostazione di gioco. Il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, protagonista di un grande inizio di stagione con il Monaco. Non è un caso che sia diventato parte integrante della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Anche qui potrebbero essere le cessioni ad agevolare il suo acquisto, come ad esempio quelle di Weston McKennie e Ramsey.