Dopo la vittoria contro il Malmoe in Champions League la Juventus di Massimiliano Allegri cercherà di concentrarsi per ottenere la prima vittoria stagionale anche in Serie A. In questa quarta giornata di campionato i bianconeri dovranno sfidare allo Juventus Stadium un Milan che è in forma straordinaria.

La Juventus è ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dato che fino ad ora ha collezionato solo un punto in tre partite disputate, perdendo contro l'Empoli (in casa) e contro il Napoli (in trasferta). Ora gli uomini di Allegri sono chiamati a dare una risposta al tecnico, alla società, ma soprattutto ai tifosi che credono in questa squadra e in questo progetto.

La Juventus carica Szczesny per la gara contro il Milan, il portiere è pronto al riscatto

Il portiere titolare della Juventus e della nazionale polacca, Szczesny, viene da queste prime gare in campionato in cui non ha brillato, anzi ha addirittura regalato molti goal agli avversari come nella partita contro l'Udinese, dove ha le colpe su entrambi i goal subiti dai bianconeri. Anche contro il Napoli, nella partita dello scorso sabato, Szczesny è colpevole sul primo goal degli azzurri realizzato da Matteo Politano.

L'estremo difensore, nonostante queste lacune mostrate in questa prima fase di inizio stagione, gode del supporto sia della sua società che della sua squadra, ma anche dell'allenatore Massimiliano Allegri, che più volte ha ribadito in lui la sua fiducia nel corso di tante conferenze stampa.

Molte volte lo stesso tecnico bianconero ha ribadito come Szczesny sia un uomo duro, capace di compiere parate impossibili e di guidare la squadra.

Kulusevski a un bivio, Atalanta o Juventus

La Juventus strappò l'attaccante svedese all'Atalanta per un prezzo intorno ai trenta milioni di euro, ma fino ad ora il gioiello svedese non è riuscito a esprimere il calcio che ha mostrato a tutta Italia ai tempi del Parma.

Allegri ha fiducia nel giocatore, infatti non ha voluto che il club lo cedesse o lo mandasse via in prestito, ma ancora oggi nessuno riesce a capire quale sarà il futuro dell'attaccante ex Parma.

Dejan Kulusevski non è riuscito a incidere contro il Napoli, partita nella quale ha giocato da titolare senza riuscendo però ad approfittare di questa occasione, ma va anche detto però che contro i partenopei nessuno ha brillato tra le fila dei bianconeri.

Nell'allenamento a porte aperte in vista della sfida contro il Milan, l'attaccante svedese sembra partire dalla panchina, in quanto non era presente nelle prove del 4-3-3 che dovrebbe affrontare i rossoneri.

La Juventus in questa sessione di Calciomercato ha rifiutato le offerte sia di club della Premier League che dell'Atalanta, ma quest'ultima sembra intenzionata ancora a riportare a casa il talento svedese.