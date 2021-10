La Juventus sta lavorando con molta attenzione sul fronte mercato. La società bianconera ha l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, con l'intenzione di ritornare protagonista in Italia ma soprattutto in Europa.

Oltre al tassello riguardante il centrocampo, con Aurelien Tchouameni che sembrerebbe il preferito per completare la mediana, la Vecchia Signora potrebbe rinforzare anche il reparto offensivo, orfano di Cristiano Ronaldo sbarcato a Manchester.

I bianconeri sono a caccia di un grande numero nove da affiancare a Paulo Dybala: il primo nome sulla lista è quello di Dusan Vlahovic, soprattutto dopo le dichiarazioni del Presidente della Viola Rocco Commisso che ha annunciato il mancato rinnovo da parte dell'attaccante serbo che nel 2023 andrà in scadenza di contratto.

Per anticipare i top club europei come Manchester City e Atletico Madrid, i bianconeri potrebbero presentare un'offerta alla società viola in "modalità Chiesa", anche se molto dipenderà dalle cessioni in casa bianconera.

L'altro nome che non è mai tramontato è quello di Mauro Icardi, che trova sempre meno spazio nel Paris Saint Germain di Pochettino. Per tali motivazioni, l'attaccante di Rosario potrebbe decidere di lasciare Parigi e la Juventus sta monitorando con grande attenzione questa situazione e potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. A queste due vicende è legato anche il futuro di Alvaro Morata che con un possibile arrivo di Vlahovic o Icardi, sarebbe sempre più lontano da Torino.

Juve, le possibili cessioni, Kulusevski nel mirino del Tottenham

Per finanziare i possibili colpi in entrata tra centrocampo e attacco, la società bianconera deve anche sfoltire la rosa per acquistare giocatori importanti e che possano essere inseriti nello schema tattico di Max Allegri.

Oltre ai soliti noti ovvero Aron Ramsey e Weston Mckennie (che gode di grandi estimatori in Inghilterra, in particolare il West Ham), i bianconeri stanno pensando a una cessione di Dejan Kulusevski, fantasista svedese che però non è riuscito a trovare lo spazio giusto con Allegri e che quindi potrebbe lasciare Torino.

La società bianconera potrebbe cedere l'ex Atalanta che ha tanti estimatori soprattutto in Inghilterra, per dare l'assalto a Vlahovic già nella sessione invernale di Calciomercato.

Su Kulusevki ci sarebbe l'interesse del Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici, che stima moltissimo il centrocampista svedese. Al momento però non c'è nulla di concreto, ma i bianconeri non reputano più il talento svedese incedibile e potrebbero venderlo per finanziare il mercato in entrata.