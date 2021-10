La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio e in quello estivo. Si parla infatti di possibili acquisti a centrocampo e nel settore avanzato per la società bianconera.

Negli ultimi giorni però alcune società inglesi avrebbero manifestato interesse per dei giocatori bianconeri. Il Tottenham ad esempio potrebbe presentare un'offerta da circa 60 milioni di euro per i centrocampisti Weston McKennie e Dejan Kulusevski da circa 60 milioni di euro. Ci sarebbe anche il West Ham sull'americano, che starebbe lavorando a un possibile sostituto di Declan Rice: il nazionale inglese infatti potrebbe lasciare la società londinese a fine stagione.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio è Aaron Ramsey. Le recenti dichiarazioni del centrocampista gallese (che ha di fatto criticato lo staff tecnico e medico della Juventus in riferimento ai tanti infortuni muscolari che ha subito in questi due anni in bianconero) agevolerebbero ulteriormente un suo eventuale addio.

L'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che guadagna però rappresenta un problema concreto per molte società, non per il Newcastle. La società inglese è stata da poco bacquistata da un fondo saudita ed è pronta a investire in maniera decisa sul mercato. Secondo la stampa spagnola ci sarebbe già stato un contatto fra il Newcastle e il centrocampista inglese.

Ramsey sarebbe stato contattato dal Newcastle per un'offerta contrattuale di tre anni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Newcastle potrebbe presentare un'offerta per Aaron Ramsey. La società inglese avrebbe già contattato il centrocampista gallese per un'offerta di un contratto di tre anni.

La Juventus potrebbe avallare la partenza, anche perché andrebbe a risparmiare molto sul monte ingaggi. Il gallese infatti ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023 da sette milioni di euro a stagione. Non è da scartare la possibilità che la Juventus lo lasci partire a parametro zero. Non si tratterebbe infatti di una minusvalenza finanziaria perché Ramsey è stato ingaggiato a parametro zero nell'estate 2019.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi effettuare tre cessioni importanti già a gennaio. In tal caso potrebbe decidere di investire sia su un centrocampista che su una punta.

Per la mediana il preferito sembra Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato si valuterebbe l'acquisto della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che ha rifiutato un'offerta di prolungamento di contratto con la società toscana.