La Juventus nelle scorse stagioni si è sempre dimostrata molto attenta all'ingaggio di parametri zero. Basti pensare a giocatori come Pirlo, Evra, Pogba o ai più recente Emre Can, Rabiot e Ramsey. Il francese e il gallese sono stati gli ultimi due investimenti a parametro zero. Arrivati nel 2019, non hanno inciso come ci si aspettava. Soprattutto il gallese è stato condizionato da diversi infortuni muscolari. La scorsa estate c'era stata la possibilità di ingaggiare Gianluigi Donnarumma, ma la mancata cessione di Szczesny avrebbe portato la società bianconera ad evitare di investire su un giocatore dall'ingaggio di circa 12 milioni di euro a stagione.

La Juventus potrebbe però decidere di ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero nel 2022 ed avrebbe individuato due giocatori sempre nella società bianconera.

Si tratta del difensore Alessio Romagnoli e del centrocampista Frank Kessié. Riguardo il difensore ha parlato recentemente il suo agente sportivo Mino Raiola, sottolineando come la prossima stagione possa andare a giocare proprio nella società bianconera. Sul centrocampista ivoriano invece ci sono diverse società interessate, fra queste Paris Saint Germain e Liverpool.

Il difensore Romagnoli e il centrocampisti Kessié potrebbero lasciare il Milan a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alessio Romagnoli e Frank Kessié non dovrebbero rinnovare il loro contratto con il Milan.

Di conseguenza potrebbero lasciare a parametro zero la società rossonera a fine stagione. Il difensore potrebbe essere un acquisto ideale per la Juventus in quanto di piede sinistro. Alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, che ha un contratto in scadenza con la società bianconera a giugno 2023. Difficile invece ingaggiare il centrocampista ivoriano, non tanto per le richieste d'ingaggio (potrebbe 'accontentarsi' di circa 8 milioni di euro a stagione, somma sostenibile dalla società bianconera) quanto per le tante società interessate al giocatore, su tutte spiccano Paris Saint Germain e Liverpool.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di altri parametro zero per la prossima stagione. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è sicuramente Paul Pogba. Il centrocampista difficilmente prolungherà il suo contratto con il Manchester United. Attualmente però guadagna circa 16 milioni di euro a stagione.

Per trasferirsi alla Juventus quindi i bianconeri dovrebbero almeno garantirgli l'ingaggio attuale. Difficile che questo si verifichi anche perché attualmente il giocatore che più guadagna in bianconero è De Ligt con 12 milioni di euro a stagione. Nelle prossime settimane Dybala dovrebbe rinnovare il suo contratto con la società bianconera sottoscrivendo un contratto da 8 milioni di euro a stagione più di 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.