La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nei prossimi mesi. I bianconeri infatti starebbero lavorando per alleggerire la rosa con l'obiettivo di rinforzarsi in quei settori che necessitano di innesti. In particolar modo la principale esigenza sembra riguardare il centrocampo, che mancherebbe di un giocatore bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Nelle ultime due stagioni hanno deluso molto i due arrivi a parametro zero nel 2019, ovvero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il francese sta giocando molto con Allegri, che però nelle ultime settimane ha dichiarato che si aspetta miglioramenti negli inserimenti e nei gol.

Diverso invece il discorso riguardante il gallese, che è stato condizionato da diversi infortuni muscolari. Fra l'altro entrambi sono due dei giocatori che più guadagnano in bianconero, circa 7 milioni di euro a stagione. Per questo in caso di offerta la Juventus potrebbe considerare una loro cessione. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, il Newcastle potrebbe presentare un'offerta alla Juve per i due centrocampisti già a gennaio.

I centrocampisti Rabiot e Ramsey potrebbero trasferirsi al Newcastle a gennaio

L'arrivo della nuova proprietà al Newcastle potrebbe portare ad un mercato ancora più attivo nei prossimi mesi. Il fondo saudita sarebbe pronto ad investire in maniera prepotente sul mercato, partendo dalla scelta del nuovo tecnico.

Si parla molto del possibile approdo di Antonio Conte, l'ex tecnico dell'Inter potrebbe accettare l'offerta solo con garanzie di una rosa importante. E a tal riguardo si parla di un Newcastle pronto a ''regalarsi'' grandi acquisti già a gennaio. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero anche i centrocampisti della Juventus Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La loro cessione porterebbe la società bianconera a realizzare una plusvalenza finanziaria importante, oltre al risparmio un totale di 14 milioni di euro netti a stagione per le prossime due stagioni. I due infatti hanno un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023. Con la loro cessione, la Juventus avrebbe modo di rinforzare il centrocampo, considerato dai principali addetti ai lavori il settore che ha bisogno di innesti.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando su diversi acquisti per gennaio. Per il centrocampo starebbe seguendo Aurelien Tchouameni del Monaco, le alternative sono Ryan Gravenberch dell'Ajax e Renato Sanches del Lille. Il francese rimarrebbe però il preferito in quanto Allegri vorrebbe un centrocampista bravo a garantire equilibrio e impostazione di gioco.