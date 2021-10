La Juventus è attesa da acquisti importanti la prossima stagione. In queste prime partire si è notato infatti come manchi un centrocampista di qualità che abbia capacità di impostazione ma che sappia inserirsi anche in area avversaria. Inoltre l'addio di Cristiano Ronaldo dovrebbe portare anche ad un investimento importante nel settore avanzato. Serve infatti una punta che possa garantire almeno 20-30 gol a stagione. La principale esigenza però rimane rinforzare il centrocampo. Si parla ad esempio di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco e come alternativa di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

In questi giorni però alcuni giornali sportivi hanno parlato del possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista è stato infatti protagonista nella fase finale della Nations League (vinta dalla nazionale francese) disputando la semifinale all'Allianz Stadium di Torino e la finale a San Siro. Pogba ha postato una storia su Instagram in cui ha sottolineato la sua felicità nel ritornare nella cittadina piemontese, che lo ha accolto da ragazzo nel 2012 all'età di 19 anni fino al 2016, quando si è poi trasferito dalla Juventus al Manchester United.

Il centrocampista Paul Pogba potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Paul Pogba durante il prossimo Calciomercato estivo.

Il centrocampista gallese infatti potrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United essendo in scadenza a giugno 2022. Nonostante possa arrivare senza costo di cartellino rimane però un investimento pesante per la società bianconera, che deve tener conto del monte ingaggi. Il francese infatti attualmente guadagna circa 16 milioni di euro a stagione e vorrebbe mantenere tale ingaggio anche nelle prossime stagioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus potrebbe sostenere tale stipendio solo se dovesse cedere alcuni giocatori importanti, su tutti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

La Juventus potrebbe cedere Rabiot, Ramsey e McKennie

I centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey pesano circa 7 milioni di euro netti a stagione l'uno, di conseguenza il loro addio porterebbe la società bianconera a risparmiare 14 milioni di euro netti a stagione.Se poi si dovesse concretizzare anche la partenza di Weston McKennie (si parla di un interesse concreto del West Ham per l'americano), la società bianconera andrebbe a risparmiare ulteriori 2,5 milioni a stagione.

In questo modo ci sarebbe quindi la possibilità di sostenere l'ingaggio di Pogba. Fra l'altro la Juventus andrebbe ad usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.