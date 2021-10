Domenica 17 ottobre alle ore 18 ci sarà Napoli-Torino, incontro valido per l'ottavo turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata precedente, hanno vinto in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina di Italiano allo Stadio Artemio Franchi: alla rete di Martinez Quarta per i Viola ha replicato Rrahmani e Lozano per il Napoli. Il Torino, invece, ha subito una sconfitta casalinga per 1-0 contro la Juventus: il Derby della Mole se lo è aggiudicato la Vecchia Signora per merito del goal di Locatelli.

Statistiche: l'ultima vittoria del Torino contro il Napoli nel massimo campionato italiano risale al 1° marzo 2015, quando i piemontesi si imposero di misura per 1-0.

Dove vederla: l'incontro sarà disponibile in esclusiva streaming su Dazn.

Napoli, in cerca dell'ottava vittoria di fila

Mister Spalletti e il suo Napoli stanno disputando sinora un'eccellente stagione di Serie A, grazie alle sette vittorie consecutive conquistate sinora, tra cui anche il bottino pieno contro la Juventus. Per continuare il trend positivo, l'allenatore ex Inter potrebbe schierare il 4-3-3, con Ospina tra i pali. Quartetto che avrà buone chance di essere formato da Rui e Di Lorenzo come terzini, mentre la coppia Rrahmani-Koulibaly si piazzerà al centro del reparto arretrato. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno presumibilmente consegnate a Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski.

Il tridente d'attacco, infine, dovrebbe essere composto da Osimhen al centro con Insigne che agirà come attaccante sinistro e Lozano sul fronte destro. Non sarà dell'incontro l'infortunato Lobotka, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Ounas.

Torino, out Pjaca e Zaza

Ivan Juric e il suo Torino navigano all'11° posto in classifica, con 8 punti conquistati a +4 dalla zona retrocessione.

Per tentare di insediare la corazzata partenopea, l'allenatore dei Granata potrebbe optare per il 3-5-2, con Milinkovic come estremo difensore. Rodriguez, Zima e Bremer dovrebbero formare la triade difensiva piemontese. In mezzo al campo, invece, Lukic, Pobega e Mandragora dovrebbero far da filtro, nel frattempo Singo e Aina saranno probabilmente le ali della squadra piemontese.

Viste le assenze per infortunio di Verdi, Pjaca, Zaza e Edera, il tandem offensivo dovrebbe essere formato con il possibile rientro di Belotti e Brekalo.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino:

Napoli (4-3-3): Ospina, Mario Rui, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Osimhen, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti.

Torino (3-5-2): Milinkovic, Rodriguez, Zima, Bremer, Singo, Lukic, Pobega, Mandragora, Aina, Belotti, Brekalo. Allenatore: Ivan Juric.