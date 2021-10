La vittoria della Juventus contro la Roma ha scatenato diverse polemiche dal punto di vista arbitrale. L'episodio del rigore concesso alla squadra di Mourinho dall'arbitro Orsato (azione poi conclusasi con il gol di Abraham) è stato argomento di discussione nelle varie moviole televisive. Il regolamento dice che l'azione deve proseguire anche in caso di fallo da rigore, mentre l'arbitro nell'intervallo del primo tempo ha spiegato il contrario al centrocampista della Roma Bryan Cristante.

Sta facendo discutere anche la prestazione della Juventus che ha vinto il match per 1-0.

Tuttavia, secondo gran parte degli addetti ai lavori, la squadra torinese non avrebbe meritato la vittoria sotto il profilo del gioco. Il giornalista Mario Sconcerti è stato tra i più critici nei confronti di Chiellini e compagni.

Intervistato da Tmw Radio, ha sottolineato che la Juventus con questo gioco non può andare lontano, aggiungendo di non sapere se il pubblico di fede bianconera sia pronto ad applaudire la squadra per le quattro vittorie consecutive giunte con delle prestazioni poco esaltanti. Sconcerti non ha promosso nemmeno la gara della Roma che, a suo parere, deve migliorare nella gestione dei match.

Mario Sconcerti ha parlato del gioco della Juventus

"Onestamente non ho visto una bella partita.

La domanda che mi faccio è dove pensa di andare Allegri con questo tipo di gioco. Avete visto un tiro in porta della Juve, gol a parte?". Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in merito alla gara fra Juventus e Roma, finita 1-0 per i bianconeri.

L'ex direttore del Corriere dello Sport ha criticato il gioco della squadra bianconera, caratterizzato da poche azioni offensive.

Secondo il giornalista, la Juventus deve fare la Juventus.

Subito dopo ha ricordato che, nonostante i quattro successi di fila, ad oggi gli uomini di Allegri non sono riusciti a recuperare punti sul Napoli capolista e sul Milan secondo. Della Roma, invece, ha detto: "È una squadra diversa rispetto a quella di Fonseca ma deve imparare a gestire le partite".

Le prossime partite della Juventus

La Juventus, nonostante le critiche per il suo gioco, è riuscita a conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato, la quinta se consideriamo anche il match di Champions League. Un successo che dà un pizzico di serenità in vista della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo in programma mercoledì 20 ottobre.

Successivamente, la formazione torinese sarà impegnata domenica 24 ottobre a San Siro contro l'Inter, quindi sfiderà il Sassuolo all'Allianz Stadium di Torino (27 ottobre), poi il Verona al Bentegodi (30 ottobre).

Il 2 novembre sarà di nuovo Champions League in casa contro lo Zenit San Pietroburgo, mentre il 6 novembre la squadra di Allegri è attesa in Serie A dal confronto interno con la Fiorentina.

Tutte partite importanti non solo per qualificarsi quanto prima agli ottavi di finale della Champions League ma anche per provare ad avvicinare il primo posto del Napoli.