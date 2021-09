Il post partita di Juventus-Milan è stato piuttosto agitato per i padroni di casa. Nella compagine bianconera c'era parecchia rabbia e Massimiliano Allegri, al termine del match, è apparso visibilmente irritato, come è emerso da un video che è circolato sui social. Secondo il Corriere di Torino, ci sono state anche alcune discussioni tra i giocatori.

Ad esempio, dopo la gara col Milan, Wojciech Szczesny e Adrien Rabiot hanno discusso perché il portiere aveva mostrato al francese la zona dell'area da presidiare durante il calcio d'angolo che ha portato al pari di Rebic.

Il numero 25 juventino non ha seguito le indicazioni dell'estremo difensore, e da ciò è scaturico il battibecco tra i due. Ma quello tra Szczesny e Rabiot non sarebbe stato l'unico litigio del post-partita, anche se tutto questo è attribuibile al nervosismo causato dal pareggio col Milan.

La rabbia di Allegri

In casa Juventus c'è ancora amarezza per il pareggio ottenuto contro il Milan. Massimiliano Allegri ha fatto fatica a nascondere la sua rabbia. Al termine della gara contro i rossoneri, il tecnico livornese ha imboccato il tunnel degli spogliatoi affermando: "Porca tr... E questi vogliono giocare nella Juventus".

Il video che ritrae Allegri infuriato ha fatto il giro dei social, e le sue parole sembrano chiaramente indirizzate ai suoi giocatori.

Adesso, però, il tecnico livornese deve essere bravo a far ritrovare la giusta attenzione alla Juventus.

Infatti, i bianconeri spesso passano in vantaggio e sembrano in pieno controllo della partita ma, nei secondi tempi, tra errori e cali di tensione gli avversari riescono a ribaltare il risultato. La Juventus, in questa stagione, è stata rimontata tre volte su quattro sfide, e questo è un trend da cambiare al più presto.

I giocatori già dal match contro lo Spezia del 22 settembre avranno l'occasione di dimostrare di aver capito la lezione.

Qualche dubbio per Allegri

Massimiliano Allegri, in queste ore, dovrà decidere chi schierare tra i titolari contro lo Spezia. Per questa partita è possibile che il tecnico della Juventus possa fare qualche cambio, anche perché il calendario è parecchio serrato.

In particolare, è possibile che tra i titolari si riveda Federico Chiesa. La sensazione è che possa esserci un avvicendamento per reparto. In difesa potrebbe toccare a Matthijs De Ligt. Inoltre, resta da capire come sta Alvaro Morata, ma l'impressione è che possa riposare e che possa lasciare il posto a Moise Kean.

Il numero 9 juventino contro il Milan ha sentito un indurimento all'adduttore, perciò dovrebbe rifiatare in vista del match contro la Sampdoria. In ogni caso, Allegri farà le sue scelte definitive solo a ridosso del confronto con lo Spezia.