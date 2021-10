La Juventus, in questi giorni, non ha a disposizione i 16 giocatori che sono al seguito delle rispettive nazionali. Tra questi c'è anche Adrien Rabiot, impegnato con la Francia in Nations League. Il numero 25 juventino, però, nelle scorse ore è risultato positivo al Covid-19 e quindi salterà la finale contro la Spagna.

Questa non è sicuramente una buona notizia per la Juventus che adesso dovrà fare a meno di Adrien Rabiot per il match contro la Roma. Il francese ora dovrà stare in isolamento per 10 giorni e dopodiché dovrà essere sottoposto a tampone.

Finché non tornerà negativo Rabiot non potrà tornare a disposizione di Allegri. Insomma, la Juventus, nelle prossime settimane, avrà gli uomini contati a centrocampo.

Arthur di nuovo in campo

Per la gara contro la Roma, la Juventus dovrà rinunciare a Adrien Rabiot, ma fortunatamente ritroverà Arthur. Questa è una buona notizia anche perché vista la fragilità di Aaron Ramsey, Massimiliano Allegri rischia di avere un centrocampo con solo Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Weston McKennie e, visti i tanti impegni, il tecnico livornese non avrebbe grandi possibilità di fare rotazioni. Perciò, il rientro di Arthur darà la possibilità all'allenatore della Juventus di dare un po' di fiato ai suoi titolari.

Inoltre, Massimiliano Allegri starebbe pensando di passare a un 4-2-3-1 e quindi potrebbe sopperire con maggiore facilità all'assenza di Rabiot.

La Juventus spera di recuperare Dybala

La Juventus, in questi giorni, spera di recuperare Paulo Dybala per la gara contro la Roma. Il numero 10 juventino ha ripreso a correre e l'impressione è che possa essere a disposizione almeno per la panchina.

Chiaramente, la Juventus non vuole correre rischi e Dybala giocherà solo se sarà al meglio.

Per la gara contro la Roma, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Alvaro Morata. Il numero 9 juventino è fermo a causa di un problema muscolare e questi gli ha impedito di essere a disposizione anche della sua nazionale. Morata è rimasto a Torino per lavorare e il suo obiettivo sarebbe quello di rientrare per la gara contro lo Zenit San Pietroburgo del 20 ottobre o per la gara contro l'Inter del 24 ottobre.

Ovviamente anche in questo caso la Juventus non correrà nessun rischio.

Intanto, Massimiliano Allegri ha ritrovato Kaio Jorge che sarà una valida alternativa per l'attacco bianconero. Per la gara contro la Roma resta da capire chi schiererà in attacco, l'ipotesi per questa sfida sembra essere quella di un 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Chiesa alle spalle di Kean. Ma non è da escludere l'inserimento di Bernardeschi al posto del numero 18 juventino. A quel punto Dybala potrebbe agire da falso nueve. Anche se, prima di capire chi giocherà in avanti, bisognerà verificare come sta l'argentino.