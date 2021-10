La Juventus è al lavoro in questi giorni alla Continassa per cercare di recuperare dal punto di vista fisico quei giocatori che hanno raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione. Tanti gli assenti per Massimiliano Allegri per via delle nazionali. Il tecnico toscano però vuole migliorare la condizione fisica di Arthur Melo e Kaio Jorge. Entrambi convocati per la sfida di campionato contro il Torino, sono pronti a dare il loro contributo. La punta ha già giocato qualche minuto nell'ultima giornata di campionato prima della pausa per le nazionali.

Allegri però si aspetta dei miglioramenti anche da quei giocatori che in questo momento sono in nazionale. Anche dal centrocampista Dejan Kulusevski, che in questo inizio stagione non ha inciso come ci si aspettava. Non è un caso si parli di una una sua possibile cessione a gennaio, con il Tottenham che sarebbe interessato al suo acquisto.

In una recente intervista dal ritiro della nazionale svedese Dejan Kulusevski ha dichiarato che è segnale importante il fatto che ci siano società interessate a lui. Ha poi parlato del suo futuro professionale, rispondendo a domande in merito ad un suo eventuale trasferimento al Real Madrid o al Paris Saint Germain.

Dejan Kulusevski ha parlato anche dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Futuro al Real Madrid o al Paris Saint Germain? E se dico Real ora e in futuro vado al Paris Saint Germain?". Questa la risposta di Kulusevski ad una domanda riguardante una sua preferenza per un suo eventuale trasferimento. Il centrocampista svedese ha parlato anche dell'addio di Cristiano Ronaldo, anche qui sorprendendo con la risposta.

Ha infatti aggiunto: "Sinceramente non si nota molto l'addio di Cristiano Ronaldo, perché non ci pensiamo". Lo svedese ha infatti rimarcato che l'unico pensiero dei giocatori bianconeri è quello di vincere le partite e non su chi c'è o non c'è. Ha poi aggiunto che è stato molto divertente giocatore con il portoghese e che è un grande giocatore ed una persona fantastica, ma non ci pensiamo più.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti a gennaio. Ci sono infatti diversi giocatori che hanno richieste di mercato. Fra questi anche Dejan Kulusevski, come già anticipato in precedenza ci sarebbe il Tottenham sul centrocampista. Anche Weston McKennie ha mercato, il West Ham potrebbe presentare un'offerta da circa 41 milioni di euro per il centrocampista americano. Se dovesse partire la Juventus potrebbe decidere di acquistare il mediano del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni. Il giocatore ha più o meno la stessa valutazione del centrocampista americano.