Dopo la pausa per le nazionali le società di Serie A sono pronte a riprendere il campionato e le competizioni europee. Inter, Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi, in particolar modo i bianconeri dovranno cercare di recuperare i tanti punti di distanza dal Napoli primo in classifica. Attualmente i campani e le milanesi sono le favorite per la vittoria finale anche perché hanno mantenuto o migliorato gran parte della rosa della scorsa stagione. Soprattutto l'Inter, che è riuscita a sostituire Hakimi e Lukaku rispettivamente con Dumfries e Dzeko.

Proprio i nerazzurri cercheranno di confermarsi in campionato. A lanciare però una frecciatina all'Inter e alla Juventus di recente è stato il presidente del Brescia Massimo Cellino. Il dirigente ha criticato le due società sottolineando come nelle ultime stagioni si siano molto indebitate. Proprio per questo lo scudetto vinto dai nerazzurri la scorsa stagione è immeritato. Secondo Cellino, sarebbe dovuto andare al Milan, soprattutto per il modo in cui la società rossonera sta risanando i debiti.

Il presidente del Brescia Cellino ha dichiarato che il Milan meritava lo scudetto

"Non è un mistero che Juventus e Inter siano fortemente indebitate. Ecco se penso all’Inter dico che lo scudetto della scorsa stagione non è stato meritato".

Queste le dichiarazioni di Massimo Cellino in una recente intervista. Il presidente del Brescia ha poi aggiunto che il campionato doveva vincerlo il Milan, esempio di gestione societaria che l'ha portato a sistemare il bilancio societario. Il massimo dirigente campano ha lanciato un'ulteriore critica all'Inter dichiarando: "All'Inter non hanno pagato gli stipendi".

Parole pesanti che evidentemente non sono state apprezzate dai tanti sostenitori nerazzurri ma anche da quelli bianconeri. Alla fine però sia l'Inter che la Juventus hanno deciso di attutire il debito accumulato nelle ultime due stagioni, anche a causa anche della pandemia da coronavirus, in due modi diversi. I nerazzurri hanno ceduto Hakimi e Lukaku, la Juventus ha effettuato un aumento di capitale da 400 milioni di euro.

Le prossima giornata di campionato

La Serie A riprenderà il prossimo weekend con dei match molto interessanti. Sabato 16 ottobre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma la Lazio giocherà contro l'Inter. Sarà una partita importante per la classifica. In caso di vittoria la squadra di Sarri si rilancerebbe per il campionato. Domenica 17 ottobre alle ore 20:45 il match di riferimento invece sarà Juventus-Roma: le due squadre si giocheranno all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45.