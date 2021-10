Mancano poco meno di tre mesi al mercato di gennaio e nonostante ciò il Calciomercato rimane uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi italiani e non. Nel 2022 diversi giocatori andranno in scadenza di contratto e potrebbero quindi trasferirsi a parametro in altre società. A parlare di questa situazione e di mercato è stato anche l'agente sportivo di Jorginho, Joao Santos, che ha dato diversi spunti interessanti anche sul mercato della Juventus. Jorge Santos in una recente intervista ha parlato delle possibili trattative di mercato che potrebbe portare avanti la società bianconera nei prossimi mesi.

Secondo l'agente sportivo la Juventus continuerà ad investire sui giovani anche se potrebbe fare qualche eccezione. Una di queste potrebbe essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. L'agente non ha neanche scartato la possibilità di vedere Jorginho in bianconero, sottolineando come il mercato sia aperto per tutti i giocatori.

'Jorginho? Vedremo, il mercato è aperto per tutti i giocatori'

"Io Vlahovic lo vedo alla Juve. I bianconeri stanno puntando sui giovani e lui mi sembra perfetto per questo progetto". Queste le dichiarazioni di Jorge Santos, il quale ha dichiarato che la punta della Fiorentina rappresenterebbe un acquisto importante per la società bianconera anche perché ha 21 anni e può crescere ancora molto dal punto di vista tecnico e realizzativo.

Ha poi parlato anche dei possibili acquisti a centrocampo della Juventus. L'agente sportivo ha dichiarato: "Pogba e Tchouameni sono profili diversi, ma entrambi da Juve. Jorginho? Vedremo, il mercato è aperto per tutti i giocatori". Parole che non hanno chiuso alla possibilità di vedere il centrocampista della nazionale italiana in Italia fra qualche stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo aver vinto Champions League e Europeo, Jorginho potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

L'agente sportivo Jorge Santos ha parlato quindi dei giocatori che potrebbero trasferirsi alla Juventus durante la prossima stagione. Vlahovic rimarrebbe un giocatore gradito alla società bianconera.

Il suo contratto con la Fiorentina scade a giugno 2023 ma sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche di Atletico Madrid e Manchester City. Per quanto riguarda invece i rinforzi a centrocampo sembra difficile arrivare a Paul Pogba per l'ingaggio pesante che guadagna il francese. Solo se dovesse accettare una diminuzione di stipendio, il giocatore del Manchester United potrebbe trasferirsi in bianconero. Più facile invece investire su Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.