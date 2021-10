La crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus ha portato gran parte delle società calcistiche italiane a contenere i costi. Nelle ultime stagioni inoltre stiamo vedendo come si dia più fiducia ai giovani italiani e non è un caso che i risultati nelle nazionali giovanili ma anche in quella maggiore siano migliorati. La Serie A in questo inizio di stagione ci sta dicendo che oltre alle solite Milan e Inter a giocarsi le possibilità di vittoria c'è anche il Napoli. L'arrivo di Spalletti sembra aver dato solidità e consapevolezza ai campani, che giocano anche un calcio offensivo.

Sull'argomento ha parlato anche l'agente sportivo Luigi Lauro. Ha infatti dichiarato: "Spalletti è stato bravo a creare gruppo, facendo passare i malumori, e dando una identità di gioco, cosa che mancava".

Uno dei giocatori rivelazione di questo inizio stagione nel Napoli è sicuramente Anguissa. Il centrocampista ex Fulham è arrivato in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Una somma che la società campana dovrebbe riscattare considerando l'inizio di stagione del giocatore. Secondo Lauro inoltre il Napoli dovrebbe acquistare anche un'alternativa a Mario Rui sulla fascia sinistra. L'agente sportivo ha parlato del recente trasferimento di un giovane giocatore napoletano dalla società campana alla Juventus.

Il trasferimento del giovane Damanico dal Napoli alla Juventus

"Cosa si può migliorare nella SSC Napoli? Argomento importante. Bisogna fare di più per i ragazzi. Ultimamente ho portato un diciassettenne, ex Napoli, alla Juventus. Parlo di Saverio Domanico, classe 2005". Queste le dichiarazioni di Lauro in riferimento al trasferimento del giovane difensore classe 2005 alla società bianconera.

Secondo l'agente sportivo un giovane napoletano che lascia la società e la città campana per andare a giocare in un'altra parte è una sconfitta. Secondo Lauro i campioni del futuro vanno costruiti nei settori giovanili. Ha poi parlato dell'importanza della tifoseria per le società di calcio, sottolineando come si debba trovare il giusto compromesso affinché rappresentino una risorsa importante.

I giocatori napoletani che si sono affermati in altre società

La storia recente del calcio italiano ci dice che gran parte dei giocatori napoletani si sono affermati in altre società, che l'unica eccezione di Lorenzo Insigne. Basti pensare ai vari Cannavaro, Quagliarella, che hanno giocato solo per poche stagioni in Campania. A proposito di Insigne, il suo contratto scade a giugno 2021. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però il giocatore dovrebbe sottoscrivere un nuovo contratto con la società campana.