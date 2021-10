La Juventus è attesa da un match importante di campionato domenica 17 ottobre alle ore 20:45. All'Allianz Stadium di Torino infatti sfiderà la Roma, attualmente quarta in classifica a 6 punti dal primo posto del Napoli. I bianconeri dovranno cercare di dare continuità a risultati ottenuti nelle ultime quattro partite, in cui sono sono arrivate altrettante vittorie. Sfida particolare anche fra due dei migliori tecnici del calcio europeo, da una parte Massimiliano Allegri e dall'altra José Mourinho. Il tecnico toscano dovrebbe recuperare Paulo Dybala almeno per la panchina, a differenza di Alvaro Morata che invece potrebbe essere pronto per la sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo.

Da decidere chi sarà il giocatore che potrebbe essere schierato con Federico Chiesa. Non sarà probabilmente Bernardeschi, che dovrebbe invece sostituire a centrocampo sulla fascia sinistra Adrien Rabiot non disponibile perché positivo al coronavirus. Potrebbe giocare Dejan Kulusevski, che Allegri considera come alternativa a Paulo Dybala.

Il tecnico Allegri dovrebbe schierare nel settore avanzato Kulusevski e Chiesa

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 4-4-2 nel match contro la Roma. In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Danilo come terzino destro, Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro sulla fascia sinistra. Allegri dovrebbe quindi schierare titolari anche i sudamericani, che rientreranno a Torino nelle prossime ore dopo aver disputato le partite di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022.

Fra questi ci sono anche Cuadrado, che dovrebbe giocare a centrocampo sulla fascia destra, e Bentancur, possibile titolare al centro insieme a Locatelli. Sulla fascia sinistra invece dovrebbe essere schierato Federico Bernardeschi. Nel settore avanzato Kulusevski dovrebbe giocare insieme a Federico Chiesa.

Il tecnico Mourinho potrebbe schierare Shomudorov al posto di Abraham

Il tecnico della Roma José Mourinho dovrebbe schierare il 4-2-3-1. In porta il titolare sarà Rui Patricio, difesa a quattro con Karsdorp terzino destro, Ibanez e Mancini centrali e Vina terzino sinistro. Centrocampo a due con Cristante che dovrebbe giocare insieme a Veretout, i trequartisti dovrebbero essere Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

Nel settore avanzato dovrebbe giocare come punta Shomurodov. Possibile il recupero di Abraham, che però potrebbe essere schierato eventualmente nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Juventus e Roma

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi - Kulusevski, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina - Cristante, Veretout - Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan - Shomurodov. Allenatore José Mourinho.