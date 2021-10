La Juventus nel mercato di gennaio vorrebbe provare a prendere un nuovo centrocampista. Infatti, Aaron Ramsey e Weston McKennie per motivi diversi non avrebbero convinto la società. Il gallese è quasi sempre fermo ai box mentre l'americano non sta dando ampie garanzie di rendimento. Per questo motivo, a gennaio, la Juventus potrebbe provare a cederli per ricavare un buon tesoretto da utilizzare per arrivare ad Aurélien Tchouaméni.

La Juventus punta sempre Tchouaméni

La scorsa estate la Juventus ha messo gli occhi su Aurélien Tchouaméni. Il ragazzo classe 2000 è uno dei talenti di maggiore prospettiva del calcio europeo e si è ritagliato un posto importante anche nella Francia.

Per questo motivo la Juventus vorrebbe provare a strapparlo al Monaco. Ma su Tchouaméni ci sono gli occhi anche di Chelsea e Liverpool. Dunque, la Juventus dovrà essere abile a battere la concorrenza magari già a gennaio. Cherubini per provare a convincere il Monaco deve avere un buon tesoretto e la soluzione più probabile sarebbe quella di provare a cedere sia Aaron Ramsey che Weston McKennie. La Juventus avrebbe anche provato a proporre uno scambio tra Tchouaméni e il centrocampista americano ma questa opzione non convince il Monaco. La sensazione comunque è che McKennie possa essere sul mercato e che i bianconeri nella prossima sessione di mercato proveranno a rendere la loro mediana più competitiva.

La Juventus pensa anche al campo

La Juventus, in questi giorni, sta pensando a come rinforzare il suo centrocampo, ma mentre la dirigenza cerca soluzioni odg il futuro, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi sono concentrati sul presente. Il tecnico livornese è al lavoro per preparare la gara contro la Roma. Per queste partita la Juventus spera di ritrovare Paulo Dybala.

L'impressione è che l'argentino possa essere a disposizione solo per la panchina. Anche Alvaro Morata sta meglio e dovrebbe rientrare per la partita contro lo Zenit San Pietroburgo o per quella contro l'Inter. Dunque contro la Roma è possibile che Massimiliano Allegri si affidi ancora a Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

Entrambi saranno titolari anche se resta da capire in che posizione agiranno. Chiesa dovrebbe giocare in attacco, mentre per Bernardeschi ci sono due opzioni: la prima ipotesi è che giochi leggermente dietro Chiesa mentre la seconda prevede un suo spostamento a sinistra. Massimiliano Allegri scioglierà i dubbi solo nei prossimi giorni. Inoltre, la Juventus è in attesa del rientro dei sudamericani che sono attesi a Torino nelle prossime ore. Bentancur, Cuadrado, Danilo e Alex Sandro vanno tutti verso una maglia da titolare per il match contro la Roma.