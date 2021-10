Il Genoa in questo inizio di stagione sta avendo non poche difficoltà nel gioco e nei risultati. Anche nell'ultimo match contro lo Spezia (finito 1-1) ha rischiato di perdere se non fosse stato per le ottime parate di Sirigu, che ha più volte salvato i liguri dal raddoppio; alla fine il pareggio è arrivato grazie a un rigore realizzato da Mimmo Criscito.

Rimangono però le problematiche della squadra di Ballardini, in particolar modo nei match al Ferraris. E proprio l'undicesima giornata di campionato potrebbe essere decisiva per la permanenza del tecnico romagnolo.

Al Ferraris arriva il Venezia, che sta disputando un buon inizio di stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di risultato deludente, Ballardini potrebbe essere esonerato.

Come sostituto potrebbe arrivare Andrea Pirlo, attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale alla Juventus. Il tecnico bresciano, dopo l'inizio difficile che sta avendo Allegri in bianconero, è stato ancora più rivalutato dagli addetti ai lavori e rappresenterebbe un pezzo pregiato del mercato degli allenatori. Il Genoa potrebbe essere un modo per rilanciarsi nel calcio che conta.

La nuova proprietà americana del club sarebbe delusa dall'inizio di stagione dei liguri. In 10 partite c'è stata una sola vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Attualmente il Genoa è terz'ultimo a 7 punti, insieme alla Salernitana. Ha fatto peggio dei liguri e dei campani solamente il Cagliari con 6 punti.

A proposito dei campani e dei sardi, sono le uniche società che hanno già cambiato allenatore in questo inizio stagione.

La Salernitana ha sostituito Castori con Colantuono, mentre il Cagliari ha esonerato Semplici per ingaggiarlo Mazzarri.

Si era parlato di Pirlo anche come possibile sostituto di Ronald Koeman, esonerato dal Barcellona dopo le sconfitte contro il Real Madrid e il Rayo Vallecano. La società catalana dovrebbe invece affidarsi all'ex centrocampista Xavi.

Il tecnico Conte potrebbe diventare il nuovo tecnico del Manchester United

Un altro tecnico italiano potrebbe a breve ritornare in una panchina. Si tratta di Antonio Conte, che sarebbe vicino al Manchester United. La società inglese potrebbe esonerare Solskjaer nelle prossime partite, magari aspettando la pausa per le nazionali prevista a novembre. L'ex Inter e Juventus sarebbe considerato l'ideale per ricostruire un nuovo progetto sportivo vincente, come ha dimostrato in ogni società in cui è stato.