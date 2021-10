L'inizio di stagione sta regalando sorprese in diversi campionati europei. In Spagna ad esempio il Barcellona (dopo la sconfitta contro il Real Madrid e con il Rayo Vallecano) ha deciso di esonerare Ronald Koeman. Come sostituto potrebbe arrivare Xavi. In Italia la Juventus continua ad avere difficoltà, la sconfitta contro il Sassuolo ne è la dimostrazione ma la posizione di Allegri è ben salda.

Sarebbe vicino all'esonero Solskjaer, il Manchester United avrebbe deciso per il cambio di tecnico, anche se probabilmente aspetterà la sosta per le nazionali prevista a metà novembre.

Dovrebbe essere Antonio Conte il sostituto dell'allenatore norvegese.

Se sarà effettivamente così, l'ex Inter e Juventus dovrà risolvere anche le situazioni di alcuni giocatori, che negli ultimi mesi starebbero valutando la possibilità di lasciare la società inglese. Su tutti spicca il centrocampista Donny Van de Beek, che in questo inizio di stagione ha raccolto un basso minutaggio.

L'olandese ha ambizioni importanti anche in previsione Mondiali in Qatar nel 2022 e di conseguenza potrebbe lasciare il Manchester United per una nuova esperienza professionale.

Il centrocampista Van De Beek possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista del Manchester Unitedy Donny Van de Beek potrebbe a breve cambiare agente sportivo, affidandosi ad Ali Dursun.

Una decisione che arriverebbe anche perché il giocatore starebbe valutando la possibilità di lasciare la società inglese. Riguardo all'olandese si parla di un interesse concreto della Juventus, alla ricerca di un centrocampista di qualità che sappia inserirsi e garantisca un buon numero di gol. D'altronde Van de Beek all'Ajax ha sempre segnato molti gol, ne ricordano uno molto pesante anche i tifosi della Juventus, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League all'Allianz Stadium nel 2019.

La sua valutazione di mercato negli ultimi mesi è diminuita rispetto al prezzo con il quale era stato acquistato dal Manchester United, ovvero circa 40 milioni di euro. Potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto. Di certo ha un ingaggio pesante, guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, per questo un suo eventuale arrivo potrebbe dipendere da alcune cessioni importanti.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad alcune cessioni già a gennaio. il principale indiziato a lasciare la società bianconera a gennaio sarebbe Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non ha raccolto molto minutaggio in questo inizio stagione, anche a causa di alcuni infortuni muscolari. Si parla di un interesse concreto di alcune società inglesi. Il suo addio permetterebbe alla Juventus di risparmiare sul monte ingaggi circa 7 milioni di euro netti a stagione.