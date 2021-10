L'accoglienza riservata dallo stadio San Siro a Donnarumma per il match della semifinale di Nations League fra Italia e Spagna non è stata calorosa, anzi. Tanti i fischi rivolti al portiere ogni volta che toccava il pallone. Segnale evidente di come i sostenitori rossoneri non gli abbiano perdonato la decisione di lasciare a parametro zero il Milan nonostante l'offerta di prolungamento di contratto della società. Fra l'altro il portiere sta avendo non poche difficoltà al Paris Saint Germain, dove non sta giocando titolare. A parlare di Gianluigi Donnarumma è stato il giornalista sportivo e tifoso del Milan Andrea Longoni, che ha sottolineato come il portiere fosse consapevole dell'accoglienza che San Siro gli avrebbe riservato dopo l'addio alla società rossonera.

Longoni ha poi parlato del futuro professionale del portiere della nazionale italiana paragonandolo a quello di Mario Balotelli e ipotizzando un possibile trasferimento del nazionale italiano alla Juventus.

'Donnarumma alla fine andrà alla Juventus'

"Ma è il segreto di Pulcinella: Gianluigi Donnarumma farà lo stesso percorso di Mario Balotelli e alla fine andrà alla Juventus". Queste le dichiarazioni di Longoni in riferimento al futuro professionale di Gianluigi Donnarumma. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Tutti sapevano che Balotelli una volta lasciata l'Inter sarebbe venuto al Milan facendo il giro lungo e passando per il Manchester City". Secondo Longoni, Donnarumma farà allo stesso modo, dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain andrà alla Juventus.

Dichiarazioni importanti, che non dovrebbero concretizzarsi nell'immediato.

La valutazione di mercato di Donnarumma è notevole oltre al fatto che ha un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. In una situazione economica non ideale per la Juventus, un eventuale investimento pesante sul portiere non sarebbe una strategia di mercato mirata anche considerando la necessità della società bianconera di rinforzare centrocampo e settore avanzato.

Il mercato della Juventus

A proposito di rinforzi, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista e di una punta per la prossima stagione. Il preferito per la mediana sembra essere Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. La crescita di Tchouameni è stata evidente negli ultimi mesi a tal punto di essere diventato a 21 anni parte integrante della nazionale del commissario tecnico Didier Deschamps.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato la Juventus starebbe valutando l'acquisto della punta del Pisa Lorenzo Lucca ma il preferito sembrerebbe essere quella della Fiorentina Dusan Vlahovic.