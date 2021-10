La Juventus nelle ultime stagioni ha deciso di ringiovanire la rosa affidandosi a giovani di qualità. Basti pensare ai vari De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini o ai più recenti Kulusevski, McKennie, Locatelli, Kaio Jorge e Kean. Non tutti però sono rimasti nella rosa bianconera. Romero e Demiral sono stati ceduti entrambi all'Atalanta a distanza di una stagione. De Ligt invece è attualmente un riferimento della Juventus, come lo è Locatelli. Ci si aspettava di più da giocatori come Kulusevski e McKennie. Lo svedese, dopo una grande stagione 2019-2020 al Parma, non si è confermato alla Juventus sia nel 2020-2021 che in queste prime partite di campionato.

Difficoltà evidenti anche per McKennie, che dopo una buona annata calcistica con Pirlo tecnico sta avendo non poche difficoltà con Allegri. Per questo i due giocatori potrebbero essere ceduti già a gennaio, anche perché potrebbero garantire una buona plusvalenza finanziaria. Considerando l'attuale situazione economica della Juventus, si tratterebbe di una somma importante per il bilancio societario. Sui giocatori ci sarebbe l'interesse di alcune società inglesi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Allegri potrebbe avallare la cessione di alcuni giocatori già a gennaio. Su tutti spiccano i nomi di due centrocampisti giovani come McKennie e Kulusevski, che in questo inizio di stagione stanno avendo diverse difficoltà di adattamento all'idea di gioco dei bianconeri.

L'americano ogni volta che è stato schierato non ha inciso come ci si aspettava. Evidenti gli errori negli inserimenti contro Spezia e Torino. Poco incisivo invece lo svedese ogni volta che è stato impiegato dal tecnico toscano. Sui due giocatori ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi. L'americano potrebbe trasferirsi al West Ham, alla ricerca di un'alternativa a Declan Rice.

Il nazionale inglese, infatti, nei prossimi mesi potrebbe lasciare la società inglese per una nuova esperienza professionale. Si parla di una ipotetica offerta da circa 40 milioni di euro per McKennie. Altrettanti potrebbero arrivare dall'eventuale partenza di Kulusevski. Il centrocampista svedese potrebbe dirigersi al Tottenham.

A volere il suo acquisto sarebbe il direttore generale della società inglese Fabio Paratici. È stato proprio il dirigente emiliano a volere il suo acquisto alla Juventus a gennaio 2020.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe già lavorando all'acquisto di rinforzi per la prossima stagione. I preferiti sembrano essere il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni, la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic e quella del Pisa Lorenzo Lucca.