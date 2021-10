Momento molto positivo per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nonostante le vicende personali, è riuscito a condurre il club bianconero ad un'ottima striscia di vittorie consecutive, l'ultima ottenuta contro lo Zenit San Pietroburgo fuori casa, nella gara del terzo turno del girone di Champions League. Ora la Juventus si trova a punteggio pieno nella manifestazione calcistica più importante d'Europa. La prossima sfida dei bianconeri sarà quella contro l'Inter, in campionato; si tratta di una partita fondamentale per riaprire il discorso scudetto.

Intanto, continuano ad arrivare numerose voci di mercato. Le ultime news sul Calciomercato della Juventus riguardano Antonio Rudiger, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila del Chelsea. Il giocatore sarebbe da tempo un obiettivo del club bianconero e al termine della stagione in corso potrebbe lasciare la squadra con la quale è riuscito a conquistare la Champions League nello scorso anno.

Mercato Juventus, possibile l'acquisto di Rudiger in estate

Stando a quanto riporta la stampa tedesca, il difensore centrale non avrebbe ancora rinnovato con il Chelsea e potrebbe essere ceduto a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato estivo. Vista l'età avanzata di Chiellini e Bonucci, la Juventus starebbe monitorando con grandissima attenzione la situazione relativa ad Antonio Rudiger.

Certamente, il roccioso centrale sarebbe un ottimo acquisto a parametro zero per rinforzare il reparto arretrato. Su di lui, comunque, non sarebbe attivo solo il club bianconero; anche Real Madrid e soprattutto Bayern Monaco, infatti, sarebbero fortemente interessati al cartellino dell'ex difensore centrale della Roma, certamente uno dei migliori in circolazione sulla piazza al momento, soprattutto in termini di esperienza.

Si prospetta dunque un interessante duello di mercato al termine della stagione.

Juventus, possibili le cessioni di Rabiot e Ramsey al Newcastle

Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il fronte delle cessioni. Il Newcastle avrebbe messo nel mirino due giocatori della Juventus, ovvero Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot.

La nuova proprietà vorrebbe far sì che la società britannica diventi un top club di livello europeo, dunque sarebbe pronta ad investire un capitale enorme sul mercato nei prossimi anni (si parla di circa 250 milioni di euro). Tra i grandi giocatori monitorati dal Newcastle si troverebbe anche Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.