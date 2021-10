Dopo la vittoria nel terzo turno dei gironi di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, la Juventus si sta preparando per affrontare l'importantissima partita di campionato contro l'Inter. Il derby d'Italia potrebbe certamente rilanciare le ambizioni dei bianconeri per quanto riguarda l'obiettivo scudetto. Intanto si continua con insistenza a parlare di Calciomercato. Le ultime notizie si concentrano su uno dei migliori giocatori del mondo, ovvero Mohamed Salah, attaccante del Liverpool. Il giocatore egiziano ex Roma, infatti, potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra nella prossima sessione di calciomercato estivo e sarebbe da tempo un obiettivo di mercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile obiettivo Mohamed Salah

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Liverpool Echo, sarebbe ancora da decidere il futuro di Mohamed Salah. Il Liverpool, infatti, non sarebbe disposto a rinnovare il contratto all'ex attaccante della Roma, contratto che scadrà nel 2023, quando Salah avrà compiuto 31 anni. Non si esclude, dunque, che Salah possa lasciare il club britannico al termine di questa stagione (o eventualmente della prossima). Sul fenomeno egiziano sarebbe da tempo attiva la dirigenza della Juventus, che però dovrebbe mettere sul piatto un'offerta allettante per convincere i vertici del Liverpool a cedere il giocatore. Su Momo Salah, comunque, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain.

Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.

Juventus, concorrenza per Dusan Vlahovic della Fiorentina

Il primo obiettivo del club bianconero per rinforzare il reparto offensivo resta, in ogni caso, Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Fiorentina viene valutato almeno sessanta milioni di euro dal numero uno del club viola Rocco Commisso, il quale non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello.

La Juventus vorrebbe assolutamente ringiovanire la rosa, partendo proprio da un giocatore giovane come Vlahovic, il quale, però, è monitorato anche da altri top club europei. Il centravanti ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, dunque potrebbe già essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Su di lui sarebbe molto forte l'interesse di alcuni club della Premier League inglese, come Liverpool e Manchester City. Tali società hanno a disposizione un budget economico superiore alla Juventus, dunque partirebbero in vantaggio. Su Vlahovic, comunque, ci sarebbero anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund, club che potrebbe cedere Haaland in estate.