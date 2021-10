Tra i campionati di calcio più affascinanti del mondo vi è sicuramente quello inglese. La Premier League, infatti, anche quest'anno può contare sulla presenza di alcuni dei calciatori più forti del mondo, come Lukaku, Cristiano Ronaldo, Salah e De Bruyne. Domani, domenica 3 ottobre, il calendario del campionato mette di fronte due delle squadre più importanti d'Europa e del mondo: il Liverpool di Klopp affronterà, infatti, il Manchester City di Pep Guardiola. Il match sarà visibile in diretta solo su Sky, nei canali 201 (Sky Uno), 203 (Sky Sport Football) e 213 (Sky Sport 4K).

Come arrivano al match le due squadre

Come già detto, il match tra i Reds e i Cityzens è senza ombra di dubbio un big match. I due team, infatti, sono le ultime due squadre ad aver vinto il campionato inglese: nella stagione 2019-2020 ha trionfato il Livepool, mentre la scorsa stagione a trionfare è stato il City. Ma la sfida di Anfiel è fondamentale anche guardando la classifica di questa stagione: si affronteranno, infatti, la prima contro la seconda del campionato.

I padroni di casa, in particolare, guidano la classifica a quota 14 punti, maturati grazie a quattro vittorie e a due pareggi. Il Liverpool, ad ora, è l'unica squadra nella Premier a non aver perso ancora una partita. Il Manchester, invece, segue a 13 punti: in caso di vittoria, dunque, la squadra di Guardiola scavalcherebbe proprio il Liverpool.

Infine, ultimo elemento di grande interesse sono le statistiche sui gol effettuati e subiti: il Liverpool ha infatti il miglior attacco del campionato (15 le reti segnate), mentre il City ha la miglior difesa (uno solo il gol subito).

Le probabili formazioni

La squadra di Klopp si schiererà con il 4-3-3, con Allison confermatissimo in porta.

Alexander-Arnold e Robertson agiranno da terzini, con Matip e Van Dijk che andranno a comporre la coppia dei centrali difensivi. Jones, Henderson e Fabinho il tridente di centrocampo, mentre in attacco saranno schierati Salah, Firmino e Diogo Jota.

Liverpool (4-3-3): Allison, Alexander Arnold-Matip-Van Dijk-Robertson, Jones-Henderson-Fabinho, Salah-Firmino-Jota.

Stesso modulo anche per il Manchester City, che scenderà dunque in campo con il 4-3-3. Ederson sarà il portiere, mentre i quattro di difesa saranno Walker, Aké, Ruben Dias e Cancelo. A centrocampo Rodri avrà le chiavi della regia, con Bernardo Silva e De Bruyne che giocheranno come mezzali. In attacco sicuri di un posto Mahrez e Ferran Torres, mentre per la punta centrale c'è un ballottaggio tra Gabriel Jesus e Grealish (che agirebbe come falso nueve).

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker-Aké-Ruben Dias-Cancelo, Bernardo Silva-Rodri-De Bruyne, Mahrez-Gabriel Jesus/Grealish-Torres.