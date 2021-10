Questa domenica 17 ottobre si gioca in Serie A la partita Juventus-Roma, uno dei match storicamente più affascinanti e sentiti del campionato italiano.

Tanti sono i grandi giocatori che nel corso dell'ultimo ventennio hanno messo la firma su questa partita con giocate memorabili e gol. Del Piero, Totti, Buffon, Nakata, Zidane, De Rossi, Batistuta, Cristiano Ronaldo, solo per citarne alcuni.

Mentre le due squadre si preparano a giocare questa sera tra infortuni e dubbi di formazione, approfondiamo come sono andate tutte le sfide giocate a Torino in Serie A nei primi venti anni di questo nuovo millennio, ossia dal 2000 a oggi.

Su 20 partite giocate il bilancio è a favore dei padroni di casa: 13 le vittorie della Juventus tra le mura amiche, 4 i pareggi e 3 le sconfitte.

Dal 2000 ad oggi: tutte le sfide a Torino

Il 6 maggio 2001 va in scena a Torino una delle partite più importanti della stagione per la Roma, guidata da Fabio Capello e pronta a laurearsi campione d'Italia da lì a poco. I giallorossi trovarono il 2-2 in rimonta nel finale con Vincenzo Montella, dopo essere stati sotto di due reti a inizio gara. Il punto guadagnato si rivelerà un mattone importante per la conquista del titolo dei romanisti.

Nella stagione successiva Juve e Roma si sfidano al Delle Alpi nel match valevole per la quinta giornata. Sono i giallorossi a spuntarla con il risultato di 0-2: in gol Batistuta e Assuncao.

L'anno dopo, il 19 aprile del 2003, sono i padroni di casa invece ad imporsi trascinati da una doppietta del capitano Alex Del Piero: Montella accorcia le distanze ma non basta, finisce 2-1.

Nella stagione successiva ancora un rocambolesco pareggio a Torino, 2-2 con doppietta di Di Vaio per i bianconeri e gol di Chivu e Zebina per la squadra della capitale.

Nel campionato 2004-2005 Juventus e Roma si sfidano all'ottava giornata: Del Piero e Zalayeta firmano il 2-0 ai danni dei giallorossi.

Nel 2006, anno in cui poi scoppia lo scandalo di Calciopoli, le squadre si incontrano il 25 marzo. Di nuovo un pareggio, 1-1. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo grazie al gol del "puma" Emerson, grande ex della partita.

Al minuto 47 Nedved si fa espellere per doppio giallo e i suoi compagni resistono in dieci fino al'85' quando Houssine Kharja, entrato dalla panchina, firma il pareggio.

Il 2006 segna l'anno più buio della storia della Juventus, la retrocessione in serie B segna la fine di un'era. I bianconeri tornano in A dopo solo un anno di "purgatorio" nella serie cadetta e incontrano i giallorossi a Torino alla 23^ giornata il 16 febbraio 2008. Sfida caldissima per il secondo posto in classifica. Finisce 1-0, con gol capolavoro di Alessandro Del Piero direttamente su calcio di punizione. La Juve si porta momentaneamente a -1 punto dalla squadra di Luciano Spalletti, che però poi chiuderà a +10 sugli uomini di Ranieri assicurandosi il secondo posto dietro l'Inter campione d'Italia.

Nella stagione successiva sono ancora i padroni di casa a spuntarla sulla Roma. Del Piero inventa una magia sempre su punizione e Marchionni chiude la gara nella seconda frazione di gioco, il match termina 2-0.

Il 23 gennaio 2010 mister Ranieri torna a Torino, ma sulla panchina dei giallorossi, che vincono per 2-1. Del Piero porta in vantaggio la Juve che viene rimontata dal primo gol di Totti a Torino e dal colpo di testa di Riise al 90'.

Il campionato 2010-2011 è quello che precede l'inizio dello storico ciclo che vedrà la Juventus vincere nove scudetti di fila. Allo Stadio Olimpico di Torino il 14 novembre 2011 finisce 1-1 con reti di Iaquinta e Totti.

Le partite allo Juventus Stadium

I primi due match della Roma allo Juventus Stadium sono un "incubo" per i giallorossi.

La prima volta, il 22 aprile del 2012, i bianconeri vincono per 4-0. Due gol di Vidal e le marcature di Pirlo e Marchisio stendono Totti e compagni.

Nella stagione successiva, il 29 settembre 2012, il risultato cambia di poco: dominio dei padroni di casa e 4-1 con gol di Pirlo, Vidal, Matri e Giovinco per la Juve, Osvaldo su rigore per la Roma.

Il 5 gennaio 2014 la squadra di Antonio Conte, all'ultima stagione in bianconero, si laurea campione d'inverno battendo la Roma con un secco 3-0. Vidal, Bonucci e l'ex Vucinic dal dischetto firmano la vittoria.

A ottobre dello stesso anno le squadre si incontrano nuovamente ma per il campionato 2014/15. Allegri contro Rudi Garcia, tre rigori totali (due per la Juve e uno per la Roma), un rosso per parte e il tecnico giallorosso che mima la sviolinata in una delle partite più iconiche del campionato.

Il primo tempo termina 2-1 con tre tiri dal dischetto: doppietta di Tevez e Totti. Nella ripresa Iturbe pareggia i conti, ma all'86' Bonucci da fuori area firma il 3-2 finale.

I successivi quattro match allo Stadium tra Juventus e Roma sono terminati con lo stesso risultato: quattro 1-0 di fila per i padroni di casa. Il gol vittoria del match del campionato 2015-16 porta la firma di Paulo Dybala, quello del 2016-2017 di un altro argentino, Gonzalo Higuain. Nella partita della stagione 17-18 il gol decisivo fu dell'ex romanista Benatia, l'anno successivo invece fu Mandzukic a sbloccare la gara.

La prima vittoria della Roma allo Stadium risale al 1° agosto 2020 quando la Juve, nel giorno della festa scudetto, passa in vantaggio con Higuain ma si fa rimontare dal gol di Kalinic e dalla doppietta di Perotti (finisce così 1-3)

L'ultimo match giocato tra le due formazioni al Torino risale allo scorso 6 febbraio. Risultato finale 2-0, con reti di Ronaldo e autogol di Ibanez.