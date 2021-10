Dopo la pausa per le nazionali, la Juventus si sta preparando in vista della prossima partita contro la Roma. L'incontro valido per l'ottava giornata di Serie A si disputa domenica 17 ottobre alle ore 20:45.

Mister Allegri potrebbe recuperare Dybala almeno per la panchina, ancora fuori invece Morata.

Allegri con diversi dubbi in vista della sfida contro la Roma: c'è Dybala in panchina

La gara valida per l' ottava giornata del campionato di Serie A Tim 2021/2022, tra la Juventus e la Roma si giocherà domenica 17 ottobre alle 20:45 all'Allianz Stadium.

Dopo la sosta per le nazionali mister Massimiliano Allegri deve fare i conti con varie assenze: Rabiot è indisponibile dopo essere risultato positivo al Covid-19, mentre McKennie è infortunato. A centrocampo dovrebbero giocare Locatelli e Bentancur, con Bernardeschi al posto del francese. Non è da escludere neppure che Kulusevski possa prendere il posto di Rabiot, con Chiesa è Kean in attacco. Saranno inoltre da valutare le condizioni dei sudamericani, che rientreranno solo poche ore prima della partita e avranno di fatto a disposizione solo un vero allenamento prima della gara.

Dybala invece, si candida per essere tra la lista dei convocati e potrebbe giocare nella ripresa. Alvaro Morata starà ancora fuori, almeno fino alla partita contro l'Inter: lo spagnolo sta intensificando gli allenamenti per tornare in forma.

Ecco come dovrebbe scendere in campo la Juventus contro la Roma: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa.

All. Allegri

I dubbi in casa Roma e dove vedere la partita

Nella Roma il tecnico Mourinho ha il dubbio legato ad Abraham, l'attaccante inglese ha avuto un problema in nazionale e la sua presenza pare essere a forte rischio. Anche Lorenzo Pellegrini è in dubbio, non è da escludere che al suo posto possa giocare Zaniolo.

La partita sarà visibile in diretta solo per gli abbonati a Dazn, con collegamenti dallo stadio a partire dalle ore 20 e poi calcio d'inizio alle 20:45.

Gli altri big match della giornata di Serie A

L'altro big match dell'ottava giornata di Serie A sarà quello tra la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Simone Inzaghi, il quale per la prima volta affronta i biancocelesti da avversario.

Sarà invece un turno sull carta più agevole per il Milan, che in casa affronterà il Verona, e per il Napoli capolista che riceverà il Torino di Juric.