Le prime sette giornate di campionato sono state rilevate da alcuni errori arbitrali che però non hanno condizionato la classifica reale del campionato. Di certo sorprendono alcune decisioni arbitrali, anche in considerazione della possibilità dell'utilizzo della Var. A parlare dell'argomento di recente è stato il designatore Rocchi, che ha dichiarato che la linea arbitrale è quella della tolleranza, sottolineando che i rigori per essere sanzionati devono essere evidenti. Allo stesso tempo ha dichiarato che se un arbitro decidesse di rifiutarsi di andare a valutare un'azione allo schermo su richiesta della Var, non potrebbe più essere designato per una partita.

Come si diceva però, gli episodi discutibili non sono mancati. Il sito Calciomercato.com ha stilato una classifica di presunti favori arbitrali ricevuti dalle squadre di Serie A. Al primo posto troviamo il Milan, con due aiuti contro il Cagliari nella seconda giornata e contro la Lazio nella terza. Zero invece gli episodi a sfavore, il bilancio quindi è +2. Il Napoli invece è al secondo posto con un episodio a favore, quello contro il Genoa nella seconda giornata di campionato. Terzo posto per l'Empoli a +1, con il mancato rigore a favore della Juventus non sanzionato dall'arbitro nella vittoria dei toscani all'Allianz Stadium di Torino.

La classifica dei presunti favori arbitrali: Lazio 13^, Roma 14^, Juventus 19^

Al quarto posto spicca la Salernitana con un +1: avrebbe ricevuto un favore arbitrale nella terza giornata di campionato contro il Torino. Seguono Fiorentina e Udinese, anche loro a +1. Inter, Venezia, Verona, Atalanta e Sampdoria hanno invece un bilancio di 0, con i nerazzurri e i lagunari che hanno un favore ed uno sfavore arbitrale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre invece non ha ricevuto nessun vantaggio o svantaggio arbitrale in queste sette giornate di campionato. Lazio, Roma, Spezia, Sassuolo, Bologna, Torino, Juventus e Cagliari sono invece a -1.

La classifica reale di Serie A

Dopo sette giornate di campionato è il Napoli la squadra prima nella classifica reale a 21 punti con sette vittorie in altrettante partite.

Al secondo posto troviamo il Milan con 19 punti con sei vittorie ed un pareggio ottenuto contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. Seguono l'Inter a 17 punti e la Roma a 15. La Fiorentina è al quinto posto con 12 punti, a pari merito a 11 punti ci sono Lazio, Juventus, Atalanta e Bologna. L'Empoli ha 9 punti, il Torino a 8 come Verona Udinese, il Sassuolo a 7. Seguono Sampdoria a 6 punti, Genoa e Venezia a 5, Salernitana e Spezia a 4 e Cagliari a 3. Nella prossima giornata di campionato le partite più interessanti Lazio-Inter sabato 16 e Juventus-Roma domenica 17 ottobre.