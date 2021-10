In una stagione fino a questo momento negativa sul piano dei risultati, il Crotone può consolarsi con la presenza in squadra del giovane Samuele Mulattieri. La punta, attivata in prestito dall'Inter in estate, ha siglato fino a questo momento sei reti, ritagliandosi un posto da titolare in squadra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: il suo futuro potrebbe essere in Serie A.

A tal proposito si parla di un possibile scambio di cartellini tra l'Inter e il Sassuolo.

Crotone, Mulattieri uomo mercato

Secondo delle recenti indiscrezioni di calciomercato il futuro di Samuele Mulattieri potrebbe essere in Serie A e quindi lontano dalla Calabria.

La punta nativa di La Spezia sarebbe seguita con attenzione dal Sassuolo.

L'Inter, società titolare del suo cartellino, potrebbe pensare di inserire il giovane attaccante come parziale contropartita tecnica per riuscire ad arrivare all'acquisto di Giacomo Raspadori, calciatore neroverde Campione d'Europa con la Nazionale italiana del C.t. Roberto Mancini.

Un'operazione che non dovrebbe però avvenire nella finestra di contrattazioni di gennaio, ma solamente in estate.

Il Crotone riparte con Marino

Con l'esonero di Francesco Modesto e l'arrivo in panchina di Pasquale Marino, il Crotone sarà chiamato a rialzare la testa sin dalla trasferta di lunedì 1 novembre contro il Frosinone. A guidare l'attacco degli squali sarà ancora una volta Samuele Mulattieri, ormai punto fermo della squadra, che ha avuto finora una maglia da titolare in tutte le gare disputate dagli squali, ad accezione della trasferta di Brescia conclusa sul 2-2.

Dopo l'esordio in cadetteria arrivato con lo Spezia e la successiva maturazione con la Primavera dell'Inter, il classe 2000 ha affrontato una stagione in Belgio con la maglia del Volendam. Su di lui, poi, in estate ha scommesso il Direttore Sportivo del Crotone Giuseppe Ursino, che ha saputo cogliere le qualità di uno dei giovani più promettenti in Italia, prendendolo in prestito sino a fine stagione.

Mulattieri, varie squadre alla finestra

Nei giorni scorsi si era diffusa anche la voce di un possibile interesse per Samuele Mulattieri da parte dell'Atalanta.

Al momento l'attenzione del giovane attaccante sembra comunque rivolta più che altro al calcio giocato, al Crotone e alle gare con la Nazionale italiana Under 21 di cui ha iniziato a fare parte negli ultimi mesi.