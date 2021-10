La Juventus in queste prime 11 partite di campionato ha realizzato appena 14 gol: una statistica deludente per la squadra bianconera, che infatti si trova a metà classifica. La sconfitta contro il Verona arriva dopo quella del Sassuolo: una situazione difficile, che testimonia le difficoltà nel gioco e nella fase realizzativa per i bianconeri.

Per questo la società potrebbe essere molto attiva nel mercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzare centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo si parla di un possibile arrivo di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che la Fiorentina potrebbe cedere già a gennaio. Secondo la stampa spagnola però la società bianconera starebbe lavorando anche ad alternative al 21enne. Fra queste spicca il nome di Timo Werner riserva nel Chelsea. Il tecnico Tuchel starebbe valutando la partenza del tedesco per sostituirlo con un giocatore simile dal punto di vista tecnico e fisico al titolare della squadra Lukaku. Si parla di una possibile offerta per Duvan Zapata. L'eventuale arrivo del colombiano agevolerebbe quindi la cessione di Timo Werner.

La punta Werner possibile idea per gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato - provenienti dai giornali sportivi spagnoli - la Juventus potrebbe ingaggiare Timo Werner durante il mercato di gennaio.

Il tedesco infatti sarebbe considerato cedibile dal Chelsea in quanto gli inglesi vorrebbero investire su una punta simile a Lukaku che possa rappresentare l'alternativa all'ex Inter. Si parla di una possibile offerta per Duvan Zapata da circa 45 milioni di euro.

Di conseguenza potrebbe partire Werner, con la società inglese che potrebbero cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Per caratteristiche tecniche la punta classe 1996 si integrerebbe molto bene con Morata e Dybala, inoltre darebbe profondità al gioco bianconero.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato della stampa sportiva spagnola riguardanti il possibile ingaggio di Werner da parte della Juventus non trovano per adesso riscontro fra i giornali sportivi italiani.

Questi ultimi, invece, parlano di un interesse concreto della società bianconera per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire circa 50 milioni di euro pagabili in diverse stagioni e inserire una contropartita tecnica gradita alla società viola, probabilmente un giovane della Juventus under 23.