Dopo un periodo di lontananza forzata dagli stadi, tutto l'amore per la propria squadra si sta riversando sui numeri ai botteghini. Alcune tifoserie organizzate hanno deciso di non entrare per ora allo stadio a causa delle restrizioni Covid, mentre altre sono rientrare e si nota nei numeri. Gli stadi sono tornati a riempirsi, offrendo quello spettacolo che solo il calore della gente può dare. La classifica del Sud Italia presenta ottimi numeri riguardanti gli spettatori presenti.

Le trasferte più numerose negli ultimi giorni

E i numeri sono straordinari anche nei giorni feriali.

Tanto per prendere un esempio, per il derby ligure Sampdoria- Spezia, di venerdì sera, sono stati oltre 1000 gli spezzini presenti a Genova. Per Benevento- Cosenza erano stati 698 i tifosi calabresi accorsi allo stadio Ciro Vigorito (la gara è finita con un secco 3-0 per i sanniti).

Cremonese- Pisa: esodo toscano, previsti in oltre mille

E un altro esodo, ma stavolta in Serie B, si prepara a Cremona per il match Cremonese- Pisa. Fino a ieri sera, lunedì 25 ottobre, per la sfida in calendario giovedì 28 ottobre, sono stati staccati in tutto ben 775 tagliandi del settore ospiti. In tutto sono stati 2.683 i biglietti venduti tra spettatori in casa e in trasferta. Insomma, è lecito immaginare che questo numero di tifosi pisani andrà a raddoppiarsi nei prossimi giorni considerando che mancano ancora 2 giorni al match.

Le gare di Serie B nel turno infrasettimanale

Come detto, la capolista Pisa giocherá sul campo della Cremonese cercando il riscatto dopo un pareggio che ha avuto il gusto amaro contro il Pordenone ultimo in classifica. Nella scorsa gara infatti, i friulani soltanto al 96' hanno pareggiato, strappando di fatto 2 punti preziosi in classifica al Pisa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Cremonese è terza in classifica, a pari punti con Lecce, Benevento e Reggina e quindi questo si presenta come il big match del turno infrasettimanale in Serie B.

Ma c'è un altro big match da non sottovalutare. Il Brescia, secondo a quota 17 punti, ospiterà il Lecce, terzo a 16 punti. La squadra di mister Calori arriva dal deludente pareggio in casa contro il Perugia e cercherà il riscatto in un campo per niente semplice come il Rigamonti.

Almeno sulla carta, la giornata dovrebbe sorridere alla Reggina che giocherà contro il Perugia, mentre il Benevento sará impegnato a Crotone, squadra che ha deluso le aspettative finora in campionato (7 punti e zona retrocessione). A proposito di bassa classifica, il Vicenza penultimo cerca un riscatto immediato dopo la figuraccia rimediata contro la Ternana (5-0 secco) mentre l'Alessandria giocherà contro il Monza di mister Stroppa. Il Cosenza sarà impegnato contro la Ternana in una sfida che ha il sapore del match importante per racimolare punti in ottica salvezza.