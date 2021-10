Sabato 30 ottobre alle ore 18 ci sarà Hellas Verona-Juventus, gara valida per l'11° turno di Serie A 21/22. I mastini, nel corso della decima giornata, hanno ottenuto un pareggio alla Dacia Arena contro l'Udinese di Gotti, dove alla rete iniziale di Success per i friulani ha replicato Barak su rigore per la squadra di Tudor. La Vecchia Signora, invece, ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 (Frattesi al 44', McKennie al 76' e Lopez al 90+5') ad opera del Sassuolo di Dionisi.

Statistiche: le ultime sette gare disputate nel massimo campionato italiano tra Juventus e Verona vedono almeno un goal per parte.

Quattro di questi sette match, inoltre, sono terminati col risultato di 2-1, con due vittorie per i bianconeri e due vittorie per gli scaligeri.

Hellas Verona, Lasagna e Caprari in lizza per una maglia

Mister Tudor e il suo Verona sono al momento il terzo attacco più prolifico del campionato, con 22 reti messe a segno si piazzano subito dopo l'Inter (26) e il Milan (23), malgrado questa speciale classifica potrebbe essere stravolta dal Napoli (19) che ha la partita col Bologna da recuperare. Per tentare di insediare i bianconeri, l'allenatore dei gialloblu potrebbe schierare il 3-4-2-1, con Montipò in porta. Terzetto che dovrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Dawidowicz, Günter e Ceccherini, Cerniera di centrocampo che, invece, potrebbe essere affidata a Faraoni e Lazovic che ricopriranno il ruolo di esterni, con Veloso e Ilic a far da scudo in mezzo.

Assieme al probabile impiego da titolare di Barak sulla trequarti vi sarà uno tra Lasagna e Caprari a completare il reparto, col giocatore ex Sassuolo che sembra essere in cima alle gerarchie del tecnico. Al 'Cholito' Simeone, infine, dovrebbe essere affidato il reparto offensivo.

Juventus, vincere per rimettersi in carreggiata

Massimiliano Allegri e la sua Juventus hanno interrotto il ruolino positivo di nove risultati utili consecutivi tra campionato e Champions League, a causa della sconfitta col Sassuolo per 2-1. Questa gara fuori dalle mura amiche coi mastini potrebbe, quindi, essere una buona occasione per rimettersi in carreggiata in Serie A, ritrovando punti utili a risalire la china in classifica.

Per battere il Verona, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato sarà, c'è da scommetterci, composto da Bonucci e de Ligt al centro, con Alex Sandro che agirà come terzino sinistro e Danilo che si piazzerà sul fronte destro. Le chiavi del centrocampo, invece, potrebbero essere consegnate a Locatelli e Bentancur che agiranno in mezzo, mentre Cuadrado e McKennie saranno le ali. Pochi dubbi, infine, sull'impiego da titolari di Chiesa e Dybala sul fronte offensivo.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus:

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Günter, Ceccherini, Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari (Lasagna), Simeone. Allenatore: Tudor.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo, McKennie, Bentancur, Locatelli, Cuadrado, Chiesa, Dybala. Allenatore: Allegri.