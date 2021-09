La Juventus in questo inizio di stagione ha messo in evidenza problemi nel gioco, che hanno portato i bianconeri a raccogliere appena otto punti in sei partite di campionato. Fra le principali delusioni spicca il portiere Szczesny, che ha causato i due gol con cui l'Udinese ha pareggiato contro i bianconeri nella prima giornata di campionato. Errore evidente anche contro il Napoli, da un sua respinta sbagliata è arrivato il gol del pareggio di Politano, match poi terminato 2-1 per i campani. Nelle ultime partite il portiere della nazionale della Polonia ha migliorato le sue prestazioni, ma nonostante questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di cederlo la prossima stagione. Decisivo per il suo addio potrebbe essere l'ingaggio, considerato che il portiere guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Non è un caso quindi che si parli di un interesse della società bianconera per ter Stegen del Barcellona o per Meret del Napoli. Ha ricevuto tante critiche in questo inizio di stagione anche il portiere dell'Inter Handanovic, che a fine stagione potrebbe lasciare la società nerazzurro. Il capitano ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli agenti sportivi del portiere avrebbero offerto Szczesny all'Inter come sostituto di Handanovic.

Szczesny potrebbe essere il prossimo portiere dell'Inter

Il portiere della Juventus Szczesny sarebbe stato offerto all'Inter per il dopo Handanovic. Trattativa di mercato che, allo stato attuale, sembra improbabile, soprattutto per l'ingaggio che guadagna il portiere della nazionale della Polonia (7 milioni di euro a stagione).

Inoltre la società nerazzurra dovrebbe pagare anche il cartellino del giocatore, che la Juventus valuta circa 30 milioni di euro. L'Inter potrebbe invece ingaggiare Onana dell'Ajax, in scadenza di contratto con la società olandese a giugno 2022. Sarebbe un acquisto a parametro zero di tutto rispetto, se si considera la qualità del portiere camerunense.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre l'attuale giocatore dell'Ajax è un classe 1996, quindi sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.

Il mercato di Inter e Juventus

Le indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile trasferimento di Szczesny dalla Juventus all'Inter non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Le due società, comunque, potrebbero avere un nuovo portiere la prossima stagione se si considerano le difficoltà riscontrate in questo inizio stagione dai loro titolari.

A gennaio invece la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare centrocampo e settore avanzato. Piacciono il giocatore del Borussia Dortmund Axel Witsel e la punta dell'Arsenal Alexandre Lacazette, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione.