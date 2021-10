Entusiasmo in casa Juventus dopo l'ennesima vittoria consecutiva, arrivata nel terzo turno di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono riusciti a ottenere i tre punti grazie al gol decisivo di Dejan Kulusevski, il quale, di testa, ha corretto in rete un cross di Mattia De Sciglio (due assist in due gare per lui).

Intanto, continuano a circolare notizie molto interessanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, sarebbe sempre molto attiva sul mercato, al fine di rinforzare la squadra nella prossima sessione estiva.

Mercato Juventus, possibile colpo Milinkovic-Savic per il centrocampo

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Fichajes.net, che si occupa soprattutto di Calciomercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista che milita nelle fila della Lazio. Il giocatore serbo sarebbe da tempo nelle mire del club bianconero, ma il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito non ha mai voluto fare sconti per il suo gioiello.

Sempre stando al quotidiano spagnolo, sul classe 1995 sarebbe molto forte anche l'interesse del Livepool di Jurgen Klopp, ma il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri (da anni estimatore del giocatore) potrebbe convincere la dirigenza bianconera a investire un'ingente cifra per assicurarsi le sue prestazioni.

Per la prossima sessione estiva, dunque, si prospetta un duello di mercato tra Juventus e Liverpool.

Juventus, ipotesi Sergio Aguero per il reparto offensivo

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, comunque, la Juventus avrebbe intenzione anche di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima sessione di calciomercato estivo.

Stando alle ultime notizie trapelate, Sergio Aguero potrebbe essere il prossimo colpo del club bianconero.

Il Barcellona, infatti, avrebbe trovato un principio d'accordo per il rinnovo della stella Ansu Fati. Questo fatto potrebbe spingere l'ex attaccante del Manchester City a lasciare il club blaugrana. Su Aguero sarebbe appunto molto forte l'interesse della Juventus.

La possibile formazione della Juve con Milinkovic e Aguero

Nel caso in cui in estate dovessero effettivamente arrivare sia Milinkovic-Savic che l'attaccante argentino, la formazione bianconera potrebbe essere questa: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Milinkovic-Savic, Bentancur, Chiesa, Dybala, Aguero.

In alternativa, per rinforzare il reparto offensivo, la Juventus starebbe monitorando anche Dusan Vlahovic, dato in uscita dalla Fiorentina.