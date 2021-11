L'Inter contro il Milan ottiene un pareggio che non gli permette di avvicinarsi al primo posto in classifica. La distanza dei rossoneri e dal Napoli è rimasta di sette punti, gran parte dei quali persi negli scontri diretti. I nerazzurri infatti oltre ad aver pareggiato contro il Milan lo hanno fatto contro la Juventus a San Siro ed hanno perso anche contro la Lazio. A parlare della situazione in classifica dell'Inter è stato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. In una recente intervista il dirigente ha sottolineato che in questo momento si è una fase ancora non definita del campionato.

I primi bilanci si faranno alla fine del girone d'andata, ovvero fra sette partite. L'Inter al rientro della pausa per le nazionali sfiderà in campionato Napoli, Venezia, Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana e Torino. Marotta ha poi parlato dei punti persi dall'Inter in questo inizio di stagione, ovvero negli scontri diretti sottolineando però che sia contro la Juventus che contro la Lazio è arrivato un rigore subito a fine partita. Contro il Milan invece l'Inter ha sbagliato molto nel primo tempo e nella prima parte del secondo tempo anche se negli ultimi minuti ha rischiato di perdere la partita.

L'amministratore delegato Marotta ha parlato dell'inizio di stagione dell'Inter in campionato

"Il Milan è cresciuto nell'era Pioli, raggiungendo il livello massimo.

Adesso recitano un ruolo autorevole nella lotta scudetto. Siamo campioni in carica e onoreremo lo scudetto che abbiamo vinto la scorsa stagione". Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta dopo il pareggio ottenuto dall'Inter contro il Milan in campionato. L'amministratore delegato della società nerazzurra ha aggiunto che la squadra ha disputato delle ottime partite in questo inizio di stagione, ci sono stati dei piccoli difetti soprattutto negli scontri diretti.

In particolar modo non sono state concretizzate alcune azioni da gol. Ha poi rimarcato: "Con la Juve abbiamo subito un rigore al novantesimo, con la Lazio lo stesso, perdendo poi malamente la partita". In merito invece al pareggio ottenuto nel match contro il Milan ha invece sottolineato: "Non abbiamo sfruttato le azioni da gol".

Le prossime partite dell'Inter

L'Inter al rientro dalla pausa per le nazionali è attesa da sfide molto importanti che potrebbero rivelarsi decisive nel recuperare punti ai primi posti della classifica. Giocherà infatti contro il Napoli domenica 21 novembre alle ore 18:00, altro match importante sarà contro la Roma è si giocherà il 4 dicembre. Ci saranno inoltre le sfide contro Venezia, Spezia, Salernitana, Cagliari e Torino oltre a quelle in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e il Real Madrid. L'Inter ha la possibilità di qualificarsi agli ottavi. Attualmente è seconda in classifica a 7 punti, a +1 sul terzo posto dello Sheriff e a -2 dal Real Madrid primo nel girone Champions.