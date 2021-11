Non solo acquisti: la Juventus sta lavorando sul fronte mercato anche per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, per poi reinvestire il denaro ricavato dalle cessioni per attivarsi sul fronte acquisti.

Ipotesi cessione per Kulusevski

Oltre a Rabiot e Ramsey, che sarebbero nel mirino del Newcastle, un giocatore che potrebbe salutare Torino è Dejan Kulusevski: infatti, il talento svedese non è riuscito a inserirsi in maniera ottimale negli schemi di Allegri, collezionando solo 11 presenze. Pochi i sussulti stagionali del giocatore classe 2000, come la rete vittoria siglata in Champions League contro lo Zenit.

Per questo, non si esclude una cessione già nel mercato invernale: sul numero 44 bianconero ci sarebbe l'interesse del Tottenham di Antonio Conte e soprattutto dell'ex ds bianconero Fabio Paratici, ma soprattutto l'Arsenal di Mikael Arteta, che dopo un avvio non esaltante, è riuscito a risalire in classifica con ottime prestazioni. La Vecchia Signora valuta Kulusevski 35 milioni di euro, cifra che certamente non spaventa i Gunners, i quali da anni valorizzano i migliori giovani del panorama europeo. L'Arsenal starebbe monitorando anche le prestazioni di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che a Londra potrebbe diventare l'erede di Lacazette.

Juve, possibile interesse per Zakaria

Oltre alle cessioni, la società bianconera sta lavorando anche sul fronte acquisti per rinforzare la rosa e soprattutto il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Vecchia Signora sta cercando un profilo di grande spessore e personalità da affiancare a Manuel Locatelli. Oltre al profilo di Axel Witsel, centrocampista belga del Borussia Dortmund che è già stato accostato alla Juventus nelle precedenti sessioni di Calciomercato, i bianconeri stanno sondando il terreno per Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Moncheglabach.

Il classe '96, che in questa sessione estiva di calciomercato era stato vicino alla Roma, ha il contratto in scadenza: per questo, la dirigenza juventina potrebbe approfittarne per accaparrarsi le prestazioni del mediano svizzero già nel mercato di gennaio a prezzo ridotto. La Vecchia Signora deve però fare i conti con l'interesse di alcuni club della Premier League e della Bundesliga.

Oltre a questi due profili internazionali, non bisogna scartare anche la pista riguardante Nicolò Rovella, centrocampista già acquistato dalla Juventus che - in caso di necessità - potrebbe anticipare il suo rientro dal Genoa, dove attualmente è titolare a centrocampo.