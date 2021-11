La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive nel mercato. Le problematiche riscontrate in questo inizio stagione potrebbero portare la società bianconera ad alleggerire la rosa e successivamente rinforzarla a centrocampo e nel settore avanzato. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi. Proprio il nazionale italiano ha recentemente cambiato agente sportivo, affidando la gestione dei suoi interessi sportivi a Federico Pastorello. Il centrocampista ha quindi lasciato Mino Raiola e per molti addetti ai lavori tale decisione potrebbe significare un addio a parametro zero del giocatore alla Juventus a fine stagione.

Un altro bianconero ha deciso di affidarsi a Federico Pastorello, ci si riferisce ad Arthur Melo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. Non sarebbe infatti soddisfatto del minutaggio raccolto ma anche dell'impostazione di gioco che Allegri ha dato alla Juventus. Per il brasiliano si parla di un interesse del Siviglia ma il suo nuovo agente sportivo starebbe valutando anche una possibile esperienza professionale in una società inglese.

Possibile partenza per Arthur Melo a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il centrocampista Arthur Melo potrebbe essere ceduto dalla Juventus già gennaio.

Sul brasiliano ci sarebbe il Siviglia, alla ricerca di un giocatore bravo dal punto di vista tecnico. La società andalusa potrebbe quindi affidare ad Arthur il centrocampo, sarebbe l'ideale per la squadra spagnola e in generale per il calcio spagnolo. Pastorello però potrebbe valutare anche un'esperienza professionale in una società inglese per il centrocampista.

Ci sarebbe infatti l'interesse di Arsenal, Newcastle e Leeds per il brasiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. Si è parlato delle possibili partenze di Bernardeschi e Arthur Melo. A questi potrebbero aggiungersi Adrien Rabiot, che piace al Newcastle e che potrebbe garantire circa 15 milioni di euro.

Anche per Ramsey si parla di un interesse della società acquistata recentemente da un fondo saudita. A questi potrebbe aggiungersi Kulusevski, per il quale la Juventus spera di ricavare circa 40 milioni di euro. Se si dovessero concretizzare parte o tutte le cessioni menzionate, la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista e una punta. I preferiti sono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.