Il Milan si trova in testa al campionato e sicuramente gran parte del merito è da attribuire al tecnico rossonero Stefano Pioli. La dirigenza rossonera è a conoscenza dell'importanza che riveste il tecnico ed è per questo motivo che ha in programma il rinnovo del contratto. Il club rossonero sta esprimendo un ottimo calcio come confermato anche da diversi addetti ai lavori, dunque non ci sarebbe motivo per lasciarsi sfuggire un uomo di fiducia come Pioli. La conferma del tecnico potrebbe significare anche il rinnovo di tre giocatori molto apprezzati da Pioli come Ismael Bennacer, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Calciomercato Milan, Pioli dovrebbe rinnovare il proprio contratto

Stefano Pioli è vicinissimo al rinnovo del contratto con il Milan e tutto dovrebbe essere ufficializzato a breve, secondo quanto riportato dalle ultime notizie. Lo stile di calcio che ha imposto, i punti accumulati in classifica e la credibilità che ha dato al progetto sono tre dei motivi principali per cui la dirigenza continua a dare il proprio pieno sostegno a Pioli. La proprietà apprezza molto il lavoro che ha svolto e anche i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara sono sempre più soddisfatti della scelta fatta e vogliono continuare con lui il percorso. Il contratto di Pioli scadrà a fine stagione ma le trattative per il rinnovo procedono veloce e in totale serenità.

Nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti che hanno portato al principio di un accordo tra le parti e la pausa per le nazionali dovrebbe essere l'occasione perfetta per appianare ogni dettaglio. L'accordo dovrebbe essere di due o tre anni con uno stipendio quasi raddoppiato rispetto agli attuali 2 milioni di euro netti a stagione, che arriverebbe a una cifra vicina ai 4 milioni di euro inclusi i bonus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mancano le ultime formalità come il via libera di Elliott Management e quando arriverà Pioli firmerà il rinnovo a Casa Milan.

Calciomercato Milan, importanti rinnovi in vista

Sulla questione rinnovi, i rossoneri vogliono agire in anticipo come hanno fatto con Davide Calabria e più recentemente Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer per evitare una situazione simile alle telenovele di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Ecco perché in agenda al momento ci sono tre rinnovi che riguardano tre pilastri del progetto del club, ovvero Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Tutti e tre hanno un contratto fino al 2024 quindi c'è tutto il tempo per trovare un accordo, ma a Casa Milan vogliono provare a risolvere le cose in anticipo. L'obiettivo per Paolo Maldini e Ricky Massara è di rinnovare i contratti dei tre giocatori in questione entro la fine dell'anno solare 2021, così tutti possono stare tranquilli.