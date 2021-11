Puntellare l'organico con acquisti di assoluto livello: pare essere questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Per l'estate, i nerazzurri starebbero cercando il sostituto di Ivan Perisic: infatti, l'esterno croato è in scadenza di contratto e il suo rinnovo sembrerebbe improbabile; ecco perchè, la dirigenza interista starebbe lavorando per mettere a segno un grande colpo per la corsia mancina. Uno dei nomi in cima alla lista sarebbe quello di Filip Kostic in forza all'Eintracht Francoforte.

Marotta torna su Kostic

Filip Kostic torna di moda per il calciomercato dell'Inter. L’attaccante serbo già la scorsa estate è stato vicino a lasciare l’Eintracht Francoforte ma poi non si è chiuso nessun affare per il suo trasferimento.

A distanza di mesi l'Inter è ancora alla ricerca di un rinforzo di spessore sulla fascia sinistra e per questo motivo, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Marotta avrebbe avviato nuovamente i contatti per Kostic in vista della prossima stagione. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe costringere il club tedesco a privarsene la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno dopo. L'esterno serbo in questo inizio di stagione ha totalizzato dieci presenze collezionando due gol e quattro assist.

Oltre ad una buona fase offensiva, Kostic ha sorpreso nel corso degli anni la sua fisicità sempre più dirompente. Un gigante da una statura di 1.84 cm per 82 kg instancabile. Un ruolo chiave per il modulo adottato dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, sempre favorevole a queste categorie di giocatori volti all’attacco, ma senza dimenticare la fase di non possesso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il calciatore ha appena cambiato agente passando alla scuderia di Lucci, da anni in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. Il forte ‘legame’ tra Lucci e l’Inter, come dimostrato dagli ultimi affari Dzeko e Correa, può rivelarsi un fattore determinante per lo sbarco a Milano del 29enne serbo nella prossima estate.

La possibile proposta

Inter e Francoforte potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi mesi visto che il club meneghino deve bruciare la concorrenza, che non manca per un top player del ruolo come Filip Kostic.

Molto dipenderà anche dalla disponibilità economica che avrà la società nerazzurra, visto che l'esterno serbo è valutato almeno 20 milioni di euro, nonostante sia ad un anno dalla scadenza. Ausilio e Marotta, però, proveranno ad abbassare l'esborso economico con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica come potrebbe essere Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica. In questo modo l’Inter, dal canto suo, dall’operazione ricaverebbe un ottimo giocatore da schierare titolare nel 3-5-2 di Inzaghi e riuscirebbe a liberarsi di un esubero.

Oltre all’esterno dell’Eintracht Francoforte, in Germania piace anche Bensebaini del Borussia Monchengladbach, in scadenza anche lui nel 2023. Inoltre fari puntati su Caio Enrique del Monaco, valutato 15-20 milioni di euro, mentre in Spagna l’interesse è per Alfonso Pedraza che in Serie A viene accostato anche al Napoli.