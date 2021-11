Il Milan continua ad essere impegnata sul versante dei rinnovi contrattuali, incluso quello di Romagnoli. Dopo che la scorsa stagione il club ha perso a zero Gigio Donnarumma e Hakan Chalanoglu, infatti, Maldini e Massera sono a lavoro per evitare il verificarsi di situazioni analoghe. Diversi i giocatori interessati dalle trattative sui rinnovi: alcuni, come Kessié, sembrano essere lontani da Milanello, altri invece non destano preoccupazione. In quest'ultimo insieme rientra, ad esempio, Theo Hernandez: il terzino, centralissimo nel progetto Milan, guadagna al momento un milione e mezzo all'anno e il club è pronto a proporgli una offerta pari a circa quattro milioni più bonus a stagione.

Romagnoli vorrebbe rimanere al Milan

Tra i calciatori in scadenza di contratto vi è anche Alessio Romagnoli. Il difensore ex Roma, fino alla metà della scorsa stagione, era uno dei punti fermi del Milan: sempre titolare e capitano, Romagnoli era uno dei leader sia in campo che nello spogliatoio. A partire dalla scorsa sessione invernale di mercato, quando il Milan ha acquistato Tomori, qualcosa è cambiato: a causa di alcune brutte prestazioni (accompagnate anche da alcuni disturbi fisici), Romagnoli è diventato una riserva, costretto spesso a guardare i compagni dalla panchina.

Ad ora, Romagnoli è legato al Milan da un contratto che prevede un ingaggio di circa 5 milioni all'anno più bonus. Cifra che il club considera assolutamente troppo alta, specie per un calciatore non più centrale nel progetto.

Da qui, la necessità di una trattativa che pare non essere facile tra Mino Raiola (agente del giocatore) e la dirigenza. La volontà del calciatore è comunque chiara ed è quella di continuare a giocare con i rossoneri, anche a costo di dimezzarsi lo stipendio.

Sullo sfondo la Juventus, interessata al giocatore

A complicare ulteriormente la situazione, però, vi sarebbe la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, infatti, avrebbero sondato il giocatore, interessati probabilmente a un eventuale acquisto a parametro zero qualora Romagnoli e Milan non dovessero trovare un accordo sul rinnovo. A riferirlo è l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, che ha comunque voluto precisare come l'interesse della Juventus è stato al momento solo parziale.

Nessun discorso approfondito né tantomeno alcuna trattativa imbastita, anche se ad ora è impossibile escludere che ciò possa avvenire nel futuro più o meno immediato. Una situazione che, inevitabilmente, non può far stare tranquillo il Milan, che potrebbe rischiare di perdere l'ennesimo giocatore importante a zero. Novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore, con Raiola e Milan pronti a effettuare una serie di incontri per cercare un accordo.