La Juventus, a gennaio, potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione potrebbero spingere ad investimenti importanti a centrocampo e nel settore avanzato. Si valuta il possibile arrivo di Axel Witsel, con possibili alternative Denis Zakaria o l'arrivo anticipato dal Genoa di Nicolò Rovella. Serve però migliorare anche il settore avanzato, considerando i 16 gol realizzati in 12 partite di campionato. Fra i giocatori seguiti nel ruolo di punta ci sono Dusan Vlahovic della Fiorentina e Darwin Nunez del Benfica.

Si tratta di giocatori che stanno dimostrando di essere bravi dal punto di vista realizzativo, ma con una valutazione di mercato superiore ai 60 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, si parla anche di un interesse concreto della Juventus per il giocatore del River Plate Julian Alvarez. L'argentino si sta mettendo in evidenza in Sudamerica dove, in campionato, ha segnato 15 gol in 16 partite, a cui bisogna aggiungere due gol ed un assist in dieci partite di Coppa Libertadores e due gol e sei assist in 14 partite di Copa de la liga. Sul 21enne ci sarebbe l'interesse concreto anche della Fiorentina, che sta lavorando ad un sostituto di Dusan Vlahovic.

La punta Alvarez potrebbe trasferirsi in Italia: piace a Fiorentina e Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Fiorentina e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato a gennaio per l'acquisto della punta del River Plate Julian Alvarez. Il 21enne sta dimostrando tutte le sue qualità in Sudamerica, a tal punto di aver attirato l'interesse concreto di diverse società.

La società argentina non vorrebbe lasciarlo partire e preferirebbe aspettare per una sua cessione post mondiali in Qatar. Il giocatore, però, sarebbe pronto ad un'esperienza professionale nel calcio europeo, per questo non vorrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a dicembre 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, somma evidentemente sostenibile sia dalla Fiorentina che dalla Juventus.

La società toscana, consapevole di dover cedere Dusan Vlahovic (il giocatore ha rifiutato il prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2023), vorrebbe acquistare il suo sostituto già a gennaio. Alvarez sarebbe ritenuto il giocatore ideale.

Il mercato della Juventus

La Juventus, intanto, è al lavoro anche per alleggerire la rosa in previsione mercato di gennaio. La società bianconera, infatti, potrebbe definire almeno tre cessioni importanti. Si parla di un possibile trasferimento di Rabiot al Newcastle, mentre per McKennie e Kulusevski potrebbe esserci un approdo al Tottenham. Entrambi sarebbero acquisti graditi ad Antonio Conte, tecnico della società inglese.