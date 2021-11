Non si fermano le indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera viste le difficoltà di inizio stagione (la Juve si trova a quattro punti dalla zona Champions League e addirittura a sedici da quella scudetto, occupata da Napoli e Milan), avrebbe intenzione di intervenire sul mercato già dalla riapertura della prossima sessione invernale, che aprirà le porte l'1 gennaio. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo, reparto che ha mostrato numerosi problemi in questi anni. Alla Juventus, infatti, è stato spesso imputato di non avere una precisa idea di gioco, con interpreti a centrocampo sicuramente non adeguati.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, uno degli obiettivi del club bianconero per rinforzare il reparto mediano sarebbe Franck Kessie, centrocampista che milita nelle fila del Milan e della nazionale ivoriana.

Juventus, Kessié non ha ancora rinnovato con il Milan

La Juventus sta seguendo con grande attenzione la situazione relativa a Franck Kessié del Milan. Il giocatore africano, certamente uno dei migliori nel suo ruolo nella nostra Serie A, non ha ancora rinnovato con il club rossonero, dunque potrebbe essere venduto a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato estivo (in questo caso, il Milan perderebbe un altro grande talento dopo Gianluigi Donnarumma). Sul talentuoso calciatore africano, però, non c'è solo la Juventus; anche il Paris Saint Germain lo sta seguendo, oltre al Tottenham.

Il nuovo tecnico degli Spurs Antonio Conte, infatti, sarebbe un grandissimo estimatore del giocatore del Milan e lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza del club britannico. Secondo ai media britannici, il Tottenham sarebbe pronto a mettere sul piatto un super ingaggio da dieci milioni di euro. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mercato Juventus, possibile il ritorno di Rovella

La Juventus, dunque, potrebbe virare su Nicolò Rovella, acquistato lo scorso anno dal Genoa e ora in prestito ai liguri. Per il club bianconero, però, non è assolutamente facile convincere il Genoa a privarsi del giocatore, che ha iniziato molto bene la stagione. Il club bianconero e quello ligure si erano infatti accordati per un prestito fino alla fine di questa stagione e il Genoa non vorrebbe certamente cambiare i piani.

Rovella si sta rivelando fondamentale per l'obiettivo primario del Genoa, che è quello della salvezza. La Juventus, invece, vorrebbe puntare sul giovane calciatore per averlo sei mesi prima e questo favorirebbe anche il suo ambientamento a Torino.