Migliorare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. È questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare la rosa ed essere cosi competitivi in Italia ma anche in Europa.

Reparto sotto osservazione è l'attacco, con i nerazzurri che vogliono rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo interista Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Hirving Lozano, esterno messicano del Napoli che nelle ultime ore ha lasciato intendere di poter lasciare il Vesuvio per giocare in un club più prestigioso.

L'Inter sta monitorando con grande attenzione la vicenda, ma sarà molto difficile strappare l'ex Psv alla società partenopea: infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis valuta il messicano non meno di 40 milioni di euro, cifra che in questo momento i nerazzurri non possono spendere, salvo cessioni importanti dell'ultimo minuto, che possano aprire il mercato in entrata.

Oltre il Chucky, i nerazzurri monitorano anche Giacomo Raspadori, che già in estate era stato accostato al club interista, prima dell'approdo del Tucu Correa. Molto dipenderà dalla possibile cessione di Alexis Sanchez: il Nino Maravilla vorrebbe giocare con maggiore continuità, e su di lui ci sarebbe l'interesse di Barcellona, Atletico Madrid e Marsiglia di Sampaoli.

Infine, resta da seguire anche la pista low-cost riguardante Simone Zaza, che potrebbe fare da vice Dzeko fino alla prossima estate.

Inter, si segue la pista Djuricic per il centrocampo

Oltre all'attacco, l'Inter rinforzare anche il centrocampo, con acquisti di qualità e spessore che possano migliorare il tasso tecnico della mediana a disposizione di Simone Inzaghi.

Infatti, oltre a Vidal, la dirigenza nerazzurra vorrebbe acquistare un'altra alternativa di livello al trio di centrocampo formato da Brozovic-Barella e Calhanoglu. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe il nome di Filip Djuricic, centrocampista serbo del Sassuolo che sotto la guida di Roberto De Zerbi ha avuto una crescita importante, dal punto di vista tecnico ma anche tattico.

Difficile che il Sassuolo si possa privare di un elemento fondamentale già nel mercato invernale, ma i nerazzurri potrebbero effettuare un'offerta alla società neroverde grazie a delle cessioni come quelle di Vecino e Gagliardini. Inoltre, aspetto da prendere in seria considerazione è il mancato rinnovo (fino a questo momento) del fantasista serbo che potrebbe favorire una trattativa tra le parti.

Infine, resta da prendere in considerazione anche la pista di Naithan Nandez, che già in estate era stato vicinissimo a vestire i colori della maglia nerazzurra e che già a gennaio potrebbe approdare alla corte di Simone Inzaghi.