L'Inter di Simone Inzaghi è molta attiva sul mercato: la società nerazzurra sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare l'organico a disposizione del tecnico, con acquisti funzionali al suo modulo di gioco.

Tassello fondamentale in casa nerazzurra è legato all'esterno sinistro, che possa sostituire Ivan Perisic: infatti, l'esterno croato potrebbe lasciare Milano a giugno, visto la scadenza del contratto.

Possibile interesse per Ramy Bensebaini

Oltre al nome di Filip Kostic, esterno serbo dell'Eitranch di Francoforte, la dirigenza interista ed in particolare il direttore sportivo Giuseppe Marotta, sta sondando diverse piste: tra i nomi sul taccuino del ds nerazzurro, ci sarebbe anche quello di Ramy Bensebaini, talentuoso esterno algerino del Borussia Moncheglabach.

Il terzino classe 95 sta disputando ottime annate in Bundesliga e potrebbe risultare un colpo interessante per i nerazzurri, un'operazione alla Dimarco, vista la sua grande duttilità tattica: infatti l'algerino può giocare sia come quinto nel 3-5-2 di Inzaghi, ma anche come terzo centrale di sinistra essendo dotato anche di una buona tecnica.

L'Inter sta monitorando la situazione, ma deve fare i conti con l'interesse di altri club italiani come la Juventus, a caccia di un'alternativa importante ad Alex Sandro, e la Roma che complice gli infortuni di Vina e Spinazzola, potrebbe ritornare sul mercato per piazzare un altro colpo in entrata per migliorare il pacchetto di esterni a disposizione di Josè Mourinho.

Inter, idea Tolisso per il centrocampo

Altro tassello importante per il mercato dell'Inter, è legato al centrocampista che possa risultare un'ottima alternativa al trio Barella-Brozovic-Calhanoglu.

I nerazzurri stanno monitorando varie piste e tra queste, ci sarebbe anche quella di Correntin Tolisso, centrocampista francese in forza al Bayern Monaco, che però è ormai fuori dal progetto dei bavaresi.

Il classe 94 non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club tedesco, ed a fine anno sarà svincolato.

La dirigenza nerazzurra sta valutando l'ex Lione, che potrebbe essere un buon colpo di mercato ed essere un'alternativa importante a Barella e Calhanoglu come mezz'ala, ma anche a Brozovic nel ruolo di regista basso.

Due centrocampista che invece potrebbe lasciare Milano solo Matias Vecino e Roberto Gagliardini: l'ex Fiorentina sarebbe nel mirino del Napoli di Luciano Spalletti che lo ha valorizzato durante la sua esperienza sulla panchina interista, mentre il centrocampista italiano sarebbe nel mirino della Roma di Josè Mourinho, a caccia di un sostituto per Cristante. Con i giallorossi, ci potrebbe essere così uno scambio che coinvolgerebbe anche Gonzalo Villar, ormai fuori dal progetto dello Special One.