Dopo una settimana all'insegna di un doppio turno di Serie A, è tempo di Champions League per Juventus, Atalanta, Milan e Inter.

Stasera 2 novembre, alle ore 21, sarà la volta di bianconeri e bergamaschi, entrambi chiamati ad affrontare sfide delicate per diversi motivi, rispettivamente contro Zenit San Pietroburgo e Manchester United.

La Juve ospita lo Zenit

La Juventus, reduce da due sconfitte in campionato che la allontanano inesorabilmente dal vertice della classifica, stasera potrebbe invece ottenere il passaggio agli ottavi di finale di Champions con due turni di anticipo.

I bianconeri, infatti, sono attualmente in testa al Gruppo H con 9 punti e tre vittorie ottenute in altrettante partite. Anche un pareggio contro lo Zenit permetterebbe agli uomini di Allegri di staccare il pass per il turno successivo, mentre una vittoria sarebbe fondamentale per conservare i tre punti di vantaggio sul Chelsea e poi giocarsi il primo posto in classifica il 23 novembre allo Stamford Bridge di Londra. I bianconeri sono attualmente in ritiro e ci resteranno fino alla prossima gara di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 18.

Allegri si affiderà al 4-4-2: in porta ci sarà Szczesny, mentre la difesa sarà composta da Danilo e Alex Sandro ai lati di Bonucci e De Ligt.

A centrocampo, sulla destra spazio Chiesa, in mezzo McKennie e Locatelli, a sinistra toccherà a Federico Bernardeschi. In attacco ci saranno Dybala e Morata.

Formazione ufficiale Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala

Atalanta sfida il Manchester United

Più complicata la situazione di classifica dell'Atalanta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo aver acciuffato il pareggio all'ultimo minuto contro la Lazio in campionato, Gasperini cercherà di ritrovare la gloria pure in Champions. La sconfitta all' Old Trafford maturata nell'ultimo quarto d'ora di gioco ha impedito alla Dea di raggiungere la seconda vittoria nella fase a gironi. La "Dea" ospita il Manchester United di Cristiano Ronaldo, attualmente in testa al girone di Champions con 6 punti.

I bergamaschi sono invece a 4 punti, al pari del Villarreal. Dunque un eventuale successo dei nerazzurri porterebbe un nuovo equilibrio nel gruppo F, permettendo agli uomini di Gasperini di stanziarsi al primo posto nel caso in cui il Villareal non dovesse vincere contro lo Young Boys.

Gasperini conferma quasi tutti gli undici di partenza schierati due settimane fa in Inghilterra, con l'attacco formato da Pasalic alle spalle di Ilicic e Zapata. A centrocampo Zappacosta, Freuler, Koopmeiners e Maehle. In difesa De Roon, Palomino e Demiral con Musso a difendere i pali.

Formazione ufficiale Atalanta: Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.