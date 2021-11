Christian Eriksen potrebbe ritornare all'Ajax e lasciare l'Inter. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore, che è in buone condizioni fisiche, potrebbe rientrare in Olanda per continuare la sua carriera calcistica. Il ragazzo, vittima di un malore cardiaco durante Euro 2020, non potrà giocare in Italia dopo l'installazione del bypass per le regole molto restrittive che vigono in Serie A. L'opportunità gli sarebbe garantita con i Lancieri dove anche l'ex United, Blind, gioca con un bypass cardiaco. È possibile che la società nerazzurra lo lasci partire già a gennaio pur mettendo in conto di dover raccogliere una minusvalenza perché il contratto dell'ex Tottenham scade nel 2024.

I nerazzurri potrebbero perdere circa 20 milioni di euro ma, nei giorni precedenti, la Uefa ha fatto intendere di dover pagare all'Inter una somma prevista dall'assicurazione perché il calciatore ha avuto un infortunio mentre sosteneva una gara per un torneo in Europa. I dirigenti milanesi non dovrebbero dunque interferire e potrebbero dare subito il loro consenso per permettere al ragazzo di proseguire la sua carriera. Il danese è fermo da giugno ed in questi mesi ha svolto vari esami clinici.

Pogba vorrebbe la Juventus

La Juventus, invece, potrebbe riaccogliere nuovamente Paul Pogba. Il francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e preferirebbe ritornare a Torino senza prendere in considerazione le offerte che sarebbero arrivate anche dal Paris Saing Germain e dal Real Madrid.

Un contratto triennale potrebbe indurre il ragazzo a pretendere meno come stipendio, il quale sarebbe anche agevolato dal Decreto Crescita vigente in Italia. Sarebbe opportuno che i dirigenti bianconeri cedessero i calciatori in esubero con uno stipendio oneroso. È il caso di Aaron Ramsey che non ha mai avuto continuità nella Juventus nonostante ci siano stati ben tre tecnici (Sarri, Pirlo ed Allegri) soprattutto per i troppi infortuni che ne hanno limitato le prestazioni.

Il gallese percepisce un ingaggio da circa 8 milioni di euro e dovrebbe dunque essere ceduto per liberare un posto a centrocampo. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Inghilterra, dove Aston Villa e West Ham lo avrebbero già contattato durante la scorsa estate. Pogba, invece, secondo la Gazzetta dello Sport vorrebbe ritornare alla Juventus per l'ottimo rapporto che ha instaurato con Paulo Dybala.

L'argentino, dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri, è diventato nuovamente centrale nel progetto tecnico che, ad agosto, ha perso Cristiano Ronaldo. Il portoghese è attualmente compagno di Pogba allo United.